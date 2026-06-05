دراسة: بذور البطيخ مصدر غني بالبروتينات والمعادن ومضادات الأكسدة

نيودلهي-سانا

أظهرت دراسة علمية حديثة أن بذور البطيخ تتمتع بقيمة غذائية مرتفعة وإمكانات واعدة في مجال الأغذية الوظيفية.

وأوضحت الدراسة التي نقلها موقع EurekAlert العلمي في تقرير حديث، أن باحثين من الجامعة الإسلامية للعلوم والتكنولوجيا (IUST) وجامعة لوفلي المهنية (LPU) في الهند، أكدوا أن بذور البطيخ تحتوي على تركيبة غذائية غنية تشمل البروتينات والدهون الصحية، إضافة إلى مجموعة من المعادن الأساسية مثل المغنيسيوم والزنك والحديد.

كما بيّنت نتائج الدراسة المنشورة في مجلة Sustainable Food Technology التابعة لدار النشر Royal Society of Chemistry (RSC) البريطانية، احتواء البذور على مركبات نشطة حيوياً، أبرزها الفلافونويدات والكاروتينات، والتي تمتلك خصائص مضادة للأكسدة تسهم في دعم الصحة العامة والوظائف الحيوية في الجسم.

وأشار الباحثون إلى أن بذور البطيخ التي تُعد غالباً من المخلفات الزراعية، يمكن إعادة توظيفها كمصدر غذائي مستدام، بما يعزز مفاهيم الاقتصاد الدائري ويحد من الهدر الغذائي، مع إمكانية استخدامها في تطوير منتجات غذائية ومكملات ذات قيمة مضافة.

وتُعد هذه الدراسة من أبرز الأبحاث التي سلطت الضوء على الأهمية الغذائية لبذور البطيخ، مؤكدة أنها تمثل مورداً غذائياً واعداً يتجاوز كونها مجرد نفايات زراعية.