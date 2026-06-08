زلزال بقوة 7،8 درجات يضرب جنوب الفلبين

مانيلا-سانا



ضرب زلزال بلغت شدته 7،8 درجات على مقياس ريختر، اليوم الإثنين جزيرة مينداناو في جنوب الفلبين، دون صدور أنباء عن وقوع إصابات مع تحذيرات من تسونامي.



ونقلت وكالة رويترز عن المركز الألماني للأبحاث العلمية الأرضية قوله: ” إن الزلزال وقع على عمق عشرة كيلومترات قبالة جزيرة مينداناو جنوب الفلبين”.



وأصدرت وكالتا الجيوفيزياء في الفلبين وإندونيسيا المجاورة تحذيرات من تسونامي، في حين لم يسجل بعد تقارير عن أضرار جسيمة.



وكان المركز الألماني ذكر في وقت سابق أن قوة الزلزال بلغت 8.2 درجات، وأصدر نظام الإنذار الأمريكي تحذيراً من خطر تسونامي.



وتُعد الفلبين من المناطق النشطة زلزالياً، حيث تقع على “حزام النار” في المحيط الهادئ، ما يجعلها عرضة لهزات أرضية متكررة تتفاوت في شدتها.