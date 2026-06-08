إطلاق خدمة القيد العقاري ضمن مركز خدمة المواطن في مدينة قطنا بريف دمشق

ريف دمشق-سانا



أعلنت محافظة ريف دمشق إطلاق خدمة استخراج القيد العقاري ضمن مركز خدمة المواطن في مدينة قطنا اعتباراً من يوم غد الإثنين.



وذكرت المحافظة اليوم الأحد، أن هذه الخطوة جاءت بالتعاون بين المحافظة ومديرية المصالح العقارية في ريف دمشق، بهدف تبسيط الإجراءات وتوفير الوقت والجهد على الأهالي وتوسيع الخدمات المقدمة للمواطنين.



وتعمل محافظة ريف دمشق بشكل مستمر على توسيع الخدمات المقدمة عبر مراكز خدمة المواطن، بما يشمل خدمات السجل المدني، والعدلي، والعقاري وغيرها، بما يسهم في تقليل الوقت والجهد على المواطنين.