أسراب الجراد تنتشر في جزر الكناري وتحذيرات من تهديد المحاصيل

67e13a7c5454b أسراب الجراد تنتشر في جزر الكناري وتحذيرات من تهديد المحاصيل

مدريد-سانا

شهدت جزر الكناري الإسبانية انتشار أسراب من الجراد، ما أثار مخاوف من تأثيرها المحتمل على المحاصيل الزراعية في حال تزايد أعدادها.

وذكرت صحيفة “ديلي ميل” أن مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي أظهرت أعداداً كبيرة من الجراد وهي تحلق في سماء المناطق الريفية، فيما رجّحت تقارير أن تكون هذه الحشرات قد وصلت من الصحراء الغربية عقب موجة طقس دافئ ورطب.

ورُصدت الأسراب في عدة مناطق من جزيرة لانزاروت، بينها مدن ومواقع سياحية معروفة مثل أريسيفي وكوستا تيغويز وفامارا وأوغا وتاهيتشي، وسط متابعة من السلطات المحلية لتقييم الوضع واتخاذ الإجراءات اللازمة، في وقت تواصل فيه الجهات المختصة مراقبة التطورات للحد من أي تداعيات محتملة.

وتواصل السلطات المحلية مراقبة الوضع عن كثب لاتخاذ ما يلزم من إجراءات للحد من أي آثار محتملة على الزراعة والأنشطة السياحية.

اكتشاف علمي جديد قد يمهّد لعلاج جذري لمرض السكري من النوع الثاني
دراسة دنماركية: فيروس داخل بكتيريا الأمعاء قد يرتبط بزيادة خطر سرطان القولون
أبل تطلق قبضة MagSafe مبتكرة لمستخدمي الآيفون من ذوي الإعاقة
بجعة توقف ثلاثة قطارات فائقة السرعة في اليابان وتتسبب بتأخير 1300 راكب
باحثون فنلنديون يطوّرون تقنية لتنفيذ عمليات الذكاء الاصطناعي بسرعة الضوء
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك