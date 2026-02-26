أسراب الجراد تنتشر في جزر الكناري وتحذيرات من تهديد المحاصيل

مدريد-سانا

شهدت جزر الكناري الإسبانية انتشار أسراب من الجراد، ما أثار مخاوف من تأثيرها المحتمل على المحاصيل الزراعية في حال تزايد أعدادها.

وذكرت صحيفة “ديلي ميل” أن مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي أظهرت أعداداً كبيرة من الجراد وهي تحلق في سماء المناطق الريفية، فيما رجّحت تقارير أن تكون هذه الحشرات قد وصلت من الصحراء الغربية عقب موجة طقس دافئ ورطب.

ورُصدت الأسراب في عدة مناطق من جزيرة لانزاروت، بينها مدن ومواقع سياحية معروفة مثل أريسيفي وكوستا تيغويز وفامارا وأوغا وتاهيتشي، وسط متابعة من السلطات المحلية لتقييم الوضع واتخاذ الإجراءات اللازمة، في وقت تواصل فيه الجهات المختصة مراقبة التطورات للحد من أي تداعيات محتملة.

