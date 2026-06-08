النفط يقفز بأكثر من 3% مع تصاعد التوتر في الشرق الأوسط وازدياد مخاوف الإمدادات

نيويورك-سانا‏

ارتفعت أسعار النفط العالمية أكثر من 3 بالمئة في التعاملات المبكرة اليوم الإثنين، وسط مخاوف متزايدة من اضطراب إمدادات ‏الخام من منطقة الشرق الأوسط، في ظل تصاعد التوتر في المنطقة‎.‎

وذكرت وكالة رويترز أن أسعار النفط قفزت بأكثر من دولارين للبرميل ما يعادل أكثر من 3 بالمئة في المعاملات الآسيوية المبكرة. ‏

وارتفعت العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي 2.57 دولار لتصل إلى 93.11 دولاراً للبرميل، بينما صعدت العقود الآجلة ‏لخام برنت 2.67 دولار لتسجل 95.76 دولاراً للبرميل‎.‎

وجاء هذا الارتفاع عقب تصعيد جديد في المنطقة، بعدما أطلقت إيران أمس الأحد عدة صواريخ باتجاه إسرائيل، ما زاد من ‏حدة التوتر وأعاد المخاوف بشأن استقرار الإمدادات النفطية في الشرق الأوسط‎.‎