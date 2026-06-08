النفط يقفز بأكثر من 3% مع تصاعد التوتر في الشرق الأوسط وازدياد مخاوف الإمدادات

نيويورك-سانا
ارتفعت أسعار النفط العالمية أكثر من 3 بالمئة في التعاملات المبكرة اليوم الإثنين، وسط مخاوف متزايدة من اضطراب إمدادات الخام من منطقة الشرق الأوسط، في ظل تصاعد التوتر في المنطقة.
وذكرت وكالة رويترز أن أسعار النفط قفزت بأكثر من دولارين للبرميل ما يعادل أكثر من 3 بالمئة في المعاملات الآسيوية المبكرة.
وارتفعت العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي 2.57 دولار لتصل إلى 93.11 دولاراً للبرميل، بينما صعدت العقود الآجلة لخام برنت 2.67 دولار لتسجل 95.76 دولاراً للبرميل.
وجاء هذا الارتفاع عقب تصعيد جديد في المنطقة، بعدما أطلقت إيران أمس الأحد عدة صواريخ باتجاه إسرائيل، ما زاد من حدة التوتر وأعاد المخاوف بشأن استقرار الإمدادات النفطية في الشرق الأوسط.