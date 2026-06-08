إصابة خمسة أشخاص في حادث طعن بمدينة نيويورك الأمريكية

نيويورك-سانا



أصيب خمسة أشخاص بجروح اليوم الإثنين، جراء تعرضهم لعملية طعن من قبل شخص في محطة بنسلفانيا بمدينة نيويورك الأمريكية.



ونقلت وكالة فرانس برس عن جهاز الإطفاء في نيويورك قوله: إنه تم توقيف المشتبه به، مشيراً إلى إصابة شخص بجروح خطرة وشخصين بجروح متوسطة وآخرين بجروح طفيفة، وقد نُقلوا جميعهم إلى المستشفى.



ولم تتضح ملابسات حادثة الطعن على الفور.



وجاءت الواقعة في واحد من أكثر مراكز النقل ازدحاماً في الولايات المتحدة، بينما تستعد نيويورك لحدثين رياضيين بارزين الأسبوع المقبل، هما نهائيات “إن بي إيه” وبطولة كأس العالم لكرة القدم.



من جهتها، دعت إدارة الطوارئ في مدينة نيويورك، المسؤولة عن التعامل مع حوادث الطوارئ، السكان والزوار إلى تجنب المنطقة المحيطة بالمحطة.



وتشهد الولايات المتحدة معدلات مرتفعة من الهجمات الفردية وحوادث الطعن وإطلاق النار، إذ تسجل سنوياً آلاف الحوادث المرتبطة باستخدام الأسلحة النارية، وغالباً ما تتركز في مناطق سكنية أو مناسبات عامة، بحسب بيانات منظمات أمريكية معنية بالعنف المسلح.