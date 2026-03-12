دراسة تكشف نمطاً رياضياً ينظم فوضى تصادم البروتونات

وارسو-سانا

كشفت دراسة علمية حديثة أجراها فريق بحثي بقيادة كشيشتوف كوتاك من معهد الفيزياء النووية التابع للأكاديمية البولندية للعلوم، عن وجود نمط رياضي ثابت يمكن رصده ضمن الفوضى الظاهرة عند تصادم البروتونات في مصادم الهادرونات الكبير.

وذكرت دورية Physical Review D المتخصصة في الفيزياء النظرية وعلوم الجسيمات، أن الدراسة اعتمدت على تحليل عدد الجسيمات الناتجة عن التصادمات وطريقة تشكلها، ما أتاح للباحثين قياس ما يعرف بالإنتروبيا، وهي مقياس للفوضى داخل البروتونات قبل حدوث التصادم.

وأظهرت النتائج أن الإنتروبيا القصوى تتبع نمطاً رياضياً ثابتاً بغض النظر عن طاقة التصادم، ما يشير إلى أن الفوضى في هذه التفاعلات تخضع لقواعد يمكن تحديدها وقياسها علمياً.

وأوضح كوتاك أن هذا النموذج يتيح مقارنة نتائج التجارب المختلفة ويفتح آفاقاً جديدة لدراسة سلوك المادة عند أعلى الطاقات، ما قد يسهم في تعميق فهم البنية الأساسية للمادة والتفاعلات الفيزيائية في الكون.

ويسهم هذا الاكتشاف في تعزيز فهم التفاعلات التي تحدث داخل البروتونات في فيزياء الجسيمات، وقد يساعد مستقبلاً على تطوير نماذج أدق لدراسة بنية المادة وسلوكها في الظروف ذات الطاقات العالية.