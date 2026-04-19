حيوان خيار البحر… “مكنسة حية” وأحد أغرب كائنات أعماق المحيط

عواصم-سانا

يُعد حيوان خيار البحر من أغرب المخلوقات التي تعيش في أعماق البحار، ليس فقط بسبب شكله الطري غير المألوف، بل أيضاً بسبب دوره الحيوي الفريد الذي يجعله أشبه بـ“مكنسة حية” لقاع المحيطات.

وعلى الرغم من مظهره البسيط الذي يشبه ثمرة رخوة، فإنه يؤدي دوراً محورياً في تنظيف البيئات البحرية العميقة من خلال تغذيته على الرواسب والمواد العضوية المتراكمة في قاع المحيط، ما يجعله عاملاً طبيعياً مهماً في إعادة تدوير العناصر الغذائية والحفاظ على توازن النظام البيئي البحري.

كائن غريب الشكل في عالم الأعماق

يُصنَّف خيار البحر ضمن أكثر الكائنات غرابة في بيئة الأعماق، إذ لا يمتلك شكلاً تقليدياً واضحاً مثل الأسماك أو القشريات، بل يظهر بجسم طري ممدود وبنية بسيطة تجعله يبدو أقرب إلى كتلة رخوة تتحرك ببطء فوق قاع البحر.

ووفقاً لموقع National Geographic، فإن هذا الكائن يعيش في القيعان البحرية المظلمة، حيث يبدو ككتلة طريّة تتحرك ببطء شديد بين الرواسب، ما يمنحه مظهراً غير مألوف مقارنة ببقية الكائنات البحرية.

“مكنسة حية” لتنظيف قاع المحيط

يُطلق على خيار البحر وصف “المكنسة الحية”، لأنه يتغذى على بقايا المواد العضوية الموجودة في الرمال البحرية.

وحسب منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة “الفاو” (FAO)، يقوم هذا الكائن بابتلاع الرواسب واستخلاص المواد الغذائية منها، ثم إعادة إخراجها بشكل أنظف، ما يسهم في تنقية قاع المحيط وإعادة تدوير العناصر الغذائية بشكل طبيعي.

تكيّف مذهل مع بيئة الأعماق

يعيش خيار البحر في بيئات قاعية قاسية نسبياً، وغالباً في مناطق منخفضة الإضاءة أو شبه مظلمة.

ووفقاً لموقع Smithsonian Ocean، Smithsonian Ocean، وهو برنامج علمي وتعليمي تابع لمؤسسة سميثسونيان الأمريكية، يركز على نشر المعرفة المتعلقة بالمحيطات وعلوم البحار، فإن خيار البحر يعتمد على حركة بطيئة وزوائد دقيقة تساعده على الالتصاق بالرواسب، ما يمكّنه من البقاء في بيئات يصعب على كثير من الكائنات الأخرى التكيف معها.

آليات دفاع غير تقليدية

من أغرب ما يميز خيار البحر قدرته على الدفاع عن نفسه بطرق غير مألوفة، إذ يمكنه عند الخطر أن يقذف أجزاء داخلية من جسمه لإرباك المفترسات.

وحسب Encyclopaedia Britannica، الموسوعة العالمية العلمية المرجعية، فإن هذه الأجزاء قابلة للتجدد لاحقاً، ما يمنحه قدرة استثنائية على البقاء رغم بساطة بنيته.

أهمية بيئية تتجاوز شكله البسيط

رغم مظهره غير الجذاب، يؤدي خيار البحر دوراً محورياً في الحفاظ على توازن النظم البيئية البحرية، خصوصاً في الأعماق.

ووفقاً للصندوق العالمي للطبيعة (WWF)، فإن تراجع أعداد خيار البحر نتيجة الصيد الجائر قد يؤثر سلباً على صحة قاع المحيطات، نظراً لدوره الحيوي في تنظيف الرواسب وإعادة تدوير المواد العضوية، إذ يُصاد هذا الكائن تجارياً بشكل مكثف بسبب ارتفاع قيمته في الأسواق، حيث يُستخدم في بعض أنواع الأغذية وفي الصناعات الدوائية غير أن هذا الاستغلال المتزايد، ووفقاً لوزارة البيئة والمياه والزراعة الأمريكية، أسهم في تفاقم ظاهرة الصيد الجائر، ما دفع عدداً من الدول إلى فرض قيود صارمة أو حظر صيده والاتجار به، بهدف حماية التوازن البيئي والحفاظ على الأنواع البحرية من الاستنزاف.

ويبقى خيار البحر واحداً من أغرب وأهم كائنات أعماق البحار، فهو يجمع بين الشكل غير المألوف والدور البيئي الحيوي، وكـ“مكنسة حية” طبيعية، تسهم في تنظيف قاع المحيطات والحفاظ على توازنها، ما يجعله عنصراً أساسياً في النظام البيئي البحري رغم بساطته الظاهرة.