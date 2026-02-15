دراسة كويتية تختبر القضاء على فيروس كورونا بالموجات فوق الصوتية

الكويت-سانا

كشفت دراسة حديثة أجراها باحثون في وزارة الصحة الكويتية عن إمكانية استهداف فيروس كوفيد-19 ميكانيكياً، باستخدام الموجات فوق الصوتية عالية التردد، في توجه علمي جديد يسعى إلى تطوير وسائل غير دوائية لمكافحة الفيروسات.

وحسب الدراسة المنشورة في الدورية العلمية المحكمة “Viruses”، فإن الباحثين قدموا أدلة مخبرية أولية على قدرة تردد يبلغ 25 ميغاهرتز على إحداث رنين ميكانيكي في غلاف الفيروس، ما يؤدي إلى تمزقه، وتعطيل قدرته على التكاثر دون اللجوء إلى تفاعلات كيميائية أو رفع درجة الحرارة.

وأوضح استشاري الأمراض المعدية الدكتور المنذر الحساوي أن التجارب استندت إلى فرضيات سابقة مبنية على محاكاة حاسوبية، وتم تنفيذها في وسط مائي مع ضمان انتقال مباشر وفعال للطاقة الصوتية إلى العينة، مع مراقبة دقيقة لدرجة الحرارة للتأكد من أن التأثير ناتج عن الاهتزاز الميكانيكي.

وأظهرت النتائج انخفاض الحمل الفيروسي في 85.7 بالمئة من العينات ذات المستوى المرتفع، فيما أصبحت نحو 32 بالمئة من العينات سلبية تماماً، بعد خمس دقائق من التعريض للموجات فوق الصوتية المركزة.

وأشار الباحثون إلى أن النتائج لا تزال أولية ومحصورة في بيئة مخبرية، مؤكدين الحاجة إلى دراسات إضافية لاختبار فاعلية التقنية داخل الجسم الحي، في ظل اختلاف خصائص السوائل والأنسجة البشرية عن الوسط المستخدم في التجارب.

يذكر أن مواصلة الدراسات والتجارب السريرية ستكون خطوة أساسية لتقييم أمان هذه التقنية وفعاليتها، وتمهيد الطريق أمام تطوير وسائل علاجية مبتكرة تسهم في تعزيز الجهود العالمية لمكافحة الفيروسات، والحد من انتشارها.