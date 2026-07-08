تلسكوب “إقليدس” يرصد أقدم أشباه النجوم المعروفة في الكون

أمستردام-سانا

تمكن علماء من جامعة لايدن الهولندية، بالتعاون مع فريق بحثي دولي، من رصد أقدم أشباه النجوم المعروفة حتى الآن باستخدام التلسكوب الفضائي الأوروبي “إقليدس” التابع لوكالة الفضاء الأوروبية، في اكتشاف يوفر معلومات جديدة حول المراحل الأولى من تطور الكون.

وذكرت وكالة الفضاء الأوروبية (ESA) في بيان نشرته أول أمس أن فريقاً دولياً من الباحثين، بقيادة علماء من جامعة لايدن، رصد 31 شبه نجم باستخدام التلسكوب “إقليدس”، من بينها اثنان يُعدان الأقدم المعروفين حتى الآن، وذلك وفق دراسة نشرت في مجلة Astronomy & Astrophysics العلمية.

وأوضح الباحث الرئيس في الدراسة، دامينغ يانغ من جامعة لايدن، أن عمليات البحث عن أشباه النجوم كانت تعتمد سابقاً على التلسكوبات الأرضية، إلا أن التلسكوب “إقليدس” أتاح إمكانات جديدة لرصد هذه الأجرام البعيدة بدقة أكبر.

وأشار الباحثون إلى أن اثنين من الأجرام المكتشفة يقعان على مسافة تتجاوز 13 مليار سنة ضوئية عن الأرض، فيما يعود 12 جرماً آخر إلى المليار سنة الأولى من عمر الكون، ما يوفر بيانات جديدة تساعد على فهم نشأة الكون وتطوره في مراحله المبكرة.

ومن المتوقع أن تسهم البيانات التي يجمعها التلسكوب “إقليدس” خلال مهمته في اكتشاف المزيد من أشباه النجوم والأجرام البعيدة، وتعزيز معرفة العلماء بتاريخ الكون وتطوره.