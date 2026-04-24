أوبن إيه آي تطور “تشات جي بي تي” ليصبح أداة عمل ذكية داخل بيئات الشركات

واشنطن-سانا

تواصل شركة OpenAI توسيع قدرات منصتها “تشات جي بي تي” باتجاه تحويلها من مجرد مساعد للإجابة عن الاستفسارات إلى أداة عمل متكاملة داخل المؤسسات، قادرة على دعم إدارة وتنفيذ المهام المختلفة بشكل أكثر تطوراً.

ووفقاً لما أورده موقع DigitalTrends اليوم الجمعة، كشفت الشركة عن ميزة جديدة تحمل اسم “وكلاء مساحة العمل” (Workspace Agents)، وهي أنظمة ذكاء اصطناعي مخصصة لفرق العمل، قادرة على تنفيذ مهام متعددة الخطوات بشكل شبه مستقل، مع إمكانية المتابعة والتحديث بشكل مستمر عبر السحابة.

وتتيح هذه الوكلاء التخطيط للمهام وتنفيذها وإدارتها في الخلفية، حتى بعد توقف المستخدم عن التفاعل المباشر، كما يمكنها الوصول إلى الملفات وتشغيل الأكواد البرمجية وربط الأدوات المختلفة ضمن بيئة العمل، إضافة إلى التكامل مع منصات مثل “سلاك”.

وأشارت الشركة إلى أن هذه التقنية تمكّن المؤسسات من استخدام وكلاء ذكية في إنجاز مهام يومية مثل تلخيص التقارير، ومتابعة الملاحظات، والرد على الاستفسارات الداخلية، إلى جانب رصد بعض المشكلات التشغيلية.

وتمثل هذه الخطوة انتقالاً تدريجياً نحو أنظمة أكثر استقلالية في بيئات العمل، حيث لم تعد الأدوات الذكية تقتصر على المساعدة الجزئية، بل باتت تشارك في إدارة سير العمل بشكل أوسع.