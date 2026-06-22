تحديثات جديدة لتطبيق “آبل ميوزك” ضمن نظام iOS 27

واشنطن-سانا

أعلنت شركة Apple إدخال مجموعة من التحسينات التصميمية على تطبيق “آبل ميوزك” ضمن نظام التشغيل iOS 27، تشمل تحديثات لصفحات الفنانين والألبومات، بهدف تحسين تجربة التصفح والتفاعل مع المحتوى الموسيقي.

ووفقاً لتقرير أورده موقع 9to5Mac التقني اليوم الإثنين، فإن النسخة التجريبية من نظام iOS 27 تتضمن تصميماً جديداً لصفحات الفنانين، حيث أصبحت الصور والخلفيات أكثر انسجاماً مع محتوى الصفحة، مع إعادة تنظيم عناصر العرض الرئيسية مثل معلومات الفنان وأزرار التشغيل والإعجاب.

كما يتيح التصميم المحدث إبراز الإصدارات الموسيقية الجديدة أو المرتقبة ضمن مساحة مخصصة، بما يسهم في تسهيل الوصول إلى المحتوى الأحدث للمستخدمين.

وأشار التقرير إلى أن صفحات الألبومات ستحصل بدورها على تحديثات مشابهة، إلا أن هذه التغييرات لم تُطرح بعد في النسخة التجريبية الحالية، ومن المتوقع ظهورها في الإصدارات التجريبية المقبلة من النظام.

ويشمل iOS 27 أيضاً تحسينات أوسع على واجهة المستخدم، من بينها تطوير عناصر تصميم “Liquid Glass”، وإضافة خيارات جديدة لتخصيص المظهر العام للنظام، في إطار جهود آبل لتعزيز مرونة الاستخدام وتحديث تجربة المستخدم عبر أجهزتها المختلفة.