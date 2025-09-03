أعضاء اللجنتين الفرعيتين لانتخابات مجلس الشعب في حمص وحماة يؤدون اليمين القانونية
الشؤون الاجتماعية والعمل في معرض دمشق الدولي.. تمكين الشباب ودعم الأشخاص ذوي الإعاقة
“كنف” في معرض دمشق الدولي رعاية تنسج الأمل في حياة الأيتام
ركن الأطفال في جناح وزارة الثقافة بمعرض دمشق الدولي ينبض بالحياة
مشاهد تظهر حجم الدمار الذي لحق بجامع الدالاتي في منطقة المليحة بريف دمشق
غابات الفرلّق في ريف اللاذقية منارة طبيعية تستقطب عشاق السياحة
بأيدينا تتعمر.. مبادرة لتكريم رواد تحدي القراءة العربي في القنيطرة
العيادات المتنقلة وسيارات الإسعاف شبكة أمان للزوار في معرض دمشق الدولي
Sign in to your account
تذكرني