أعضاء اللجنتين الفرعيتين لانتخابات مجلس الشعب في حمص وحماة يؤدون اليمين القانونية

894 ضبطاً تموينياً في ريف دمشق خلال الشهر الماضي
نقص التدريب العملي لطلاب الطب البيطري يكبدهم تكاليف كبيرة
اتساع رقعة الحرائق في فقرو وعناب ونبع الطيب بريف حماة الغربي
مديرية الحج والعمرة تُطلق دورة تدريبية متخصصة لرفع كفاءة قيادات ‏مجموعات الحج
مشروع “شفاء ورحمة” يقدم خدمات طبية مجانية لأطفال الحولة بحمص
