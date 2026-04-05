وصول ناقلة غاز إلى مصب بانياس محمّلة بأكثر من ألفي طن متري

طرطوس-سانا

وصلت اليوم الأحد ناقلة الغاز GAS HELENA إلى مصب بانياس النفطي، محمّلة بنحو 2030 طناً مترياً من الغاز، وذلك ضمن الجهود الرامية إلى ضمان استمرارية الإمدادات وتعزيز استقرار التوريد إلى السوق المحلية.

وأوضحت الشركة السورية للبترول في تصريح لـ سانا أن فرقها الفنية باشرت عمليات ربط الناقلة، وتفريغ حمولتها في خزانات قسم غاز بانياس، بعد استكمال الإجراءات الفنية اللازمة لضمان سلامة العملية.

وأشارت الشركة إلى استمرار حركة توريد الغاز عبر المصب النفطي، مع وصول نواقل إضافية محمّلة بالمادة تباعاً، بانتظار استكمال عمليات الربط والتفريغ.

يُذكر أن ميناء بانياس النفطي استقبل خلال الشهر الماضي عدة نواقل غاز، في إطار خطة تهدف إلى تأمين المادة بشكل مستمر وتلبية احتياجات السوق.

