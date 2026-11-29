دمشق-سانا



أكدت وزارة المالية أن ما يتم تداوله خلال اليومين الماضيين عبر بعض المنصات بشأن أرقام ومعلومات اقتصادية ومالية تتعلق بالموازنة العامة والقروض التنموية والرواتب والمعاشات وبعض الإصلاحات والسياسات المالية، يتضمن معلومات غير دقيقة، أو يعرض تقديرات ومقترحات على أنها قرارات معتمدة، وينسبها إلى الوزارة دون الاستناد إلى مصادرها الرسمية.

الرواتب والمعاشات قيد الدراسة

وأوضحت الوزارة في بيان اليوم الأحد، أن الأرقام والنسب المتداولة بشأن زيادة الرواتب والمعاشات وتحديد حد أدنى جديد للأجور، لا تستند إلى أي إعلان رسمي صادر عن الوزارة أو الحكومة، مؤكدةً أهمية هذا الملف للعاملين والمتقاعدين وارتباطه المباشر بظروفهم المعيشية، وأن خيارات تحسين الرواتب والمعاشات لا تزال قيد الدراسة، بالتنسيق مع وزارة التنمية الإدارية والجهات المعنية الأخرى.

عجز الموازنة أقل من الأرقام المتداولة

بينت الوزارة أن ما يُتداول بشأن بلوغ عجز الموازنة نحو 2.8 مليار دولار بنهاية عام 2026 غير صحيح، ولا يعكس البيانات أو التقديرات المعتمدة لديها، موضحةً أن الموازنة العامة المنشورة حددت العجز المقدّر للعام الجاري بنحو 1.8 مليار دولار، استناداً إلى تقديرات متحفظة.



وأشارت إلى أن تقرير الأداء المالي المنشور عن النصف الأول من عام 2026 أظهر عجزاً متحققاً بنحو مليار دولار، مبينة أن إيرادات الدولة لا تتوزع بالتساوي بين نصفي السنة، إذ يتحقق عادةً، وفق نمط التحصيل في السنوات السابقة، نحو 30 إلى 35 بالمئة منها خلال النصف الأول، مقابل نحو 65 إلى 70 بالمئة في النصف الثاني.



وقالت الوزارة: إن وزير المالية محمد يسر برنية أشار خلال افتتاح منتدى تنسيق الشراكة من أجل سوريا إلى توقع أن يكون عجز نهاية العام أقل من المقدّر في الموازنة، في ضوء تحسن الإيرادات من جهة، والإجراءات الحكومية لضبط الإنفاق وترشيده من جهة أخرى، موضحة أن ذلك يبقى توقعاً مرتبطاً بنتائج التنفيذ الفعلي حتى إقفال السنة المالية، وليس نتيجة نهائية.



ودعت الوزارة إلى مراعاة هذه المعطيات عند تحليل أداء الموازنة، وتوضيح الفرضيات والمصادر التي تستند إليها أي تقديرات مستقلة، وعدم نسبتها إليها أو تقديمها على أنها نتائج رسمية.

قروض تنموية ميسّرة وضبط للمديونية

نفت الوزارة صحة ما تداولته بعض المنصات بشأن ترتب فائدة سنوية بنسبة 3 بالمئة على القروض الموقعة مع الصندوق السعودي للتنمية، موضحة أنها قروض تنموية ميسّرة لا تترتب عليها فوائد، وإنما رسوم إدارية بسيطة، وهو ما سبق توضيحه عند وصفها بأنها قريبة من القروض الحسنة من حيث عدم استحقاق فوائد عليها.



وأكدت توجه الدولة نحو ضبط المديونية وتجنب الاقتراض غير المبرر، وحصره بالأغراض التنموية وبشروط ميسّرة جداً، مشيرة إلى أن هذه الاتفاقيات ستُعرض على مجلس الشعب لاستكمال إجراءات اعتمادها وفق الأصول.



كما أوضحت الوزارة أن بعض النسب والأرقام والتعهدات المتداولة بشأن الإصلاحات والسياسات المالية تُنسب إليها دون الاستناد إلى مصادرها الرسمية، مؤكدة أن طرح المقترحات للتشاور لا يعني اعتمادها أو البدء بتطبيقها.

إصلاحات لدعم النمو وتحسين المعيشة

أشارت الوزارة إلى أنها تعمل على تعزيز مساهمتها في التنمية والبناء، في إطار مسؤولياتها المتعلقة بإدارة الموارد المالية والتمويل، مبينة أن الإصلاحات التي تعمل عليها تستهدف، بالتعاون مع الوزارات والهيئات الأخرى، دعم فرص النمو المستدام، وتحسين معيشة المواطنين، وتعزيز التعافي والاستقرار.



وبينت أنها تجري مشاورات وحوارات مع قطاع الأعمال والمجتمع بشأن عدد من الإصلاحات، من بينها مقترحات التخفيضات الضريبية والتسهيلات الجديدة وغيرها، مشددة على ضرورة التمييز بين ما يُطرح للنقاش والدراسة وما يصدر رسمياً، وعدم تقديم المقترحات على أنها سياسات معتمدة قبل الإعلان عنها.

دعوة إلى تحري الدقة والتحقق من المصادر

رحبت الوزارة بالنقد والتحليل الاقتصادي المستقل والاستفسارات المتعلقة ببياناتها، داعية وسائل الإعلام والمنصات إلى التحقق من المعلومات المنسوبة إليها، وتوضيح مصادر الأرقام والتوقعات، والتمييز بين البيانات الرسمية والتقديرات المستقلة والمقترحات التي لا تزال قيد الدراسة.



وأكدت التزامها بنشر بياناتها وتوضيحاتها عبر قنواتها الرسمية، باعتبار إتاحة المعلومات الدقيقة ومناقشتها بشفافية جزءاً من مسؤوليتها تجاه المواطنين.



وكانت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي وعدد من المواقع الإلكترونية تداولت خلال الأيام الماضية معلومات وأرقاماً نُسبت إلى وزارة المالية، تتعلق بزيادات الرواتب والحد الأدنى للأجور وتقديرات عجز الموازنة.