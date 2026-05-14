مدير مياه القنيطرة يطلع على واقع مياه الشرب في قرية الحلس بريف القنيطرة الشمالي

القنيطرة-سانا



تفقد مدير الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في محافظة القنيطرة المهندس سالم البخيت اليوم الخميس، واقع مياه الشرب وأعمال صيانة خزان المياه في قرية الحلس بريف القنيطرة الشمالي بهدف تحسين خدمات المياه المقدمة للمواطنين.



وأوضح البخيت في تصريح لمراسل سانا، أن ورشة الصيانة تعمل حالياً على إصلاح صمام إغلاق الخزان، بما يسهم في تنظيم دور ضخ المياه، وتحسين وصولها إلى الأهالي في القرية، مشيراً إلى أن أعمال الصيانة تأتي ضمن خطة المؤسسة لمعالجة الأعطال الفنية وتحسين استقرار التزويد المائي.

وأضاف البخيت: إن فنيين من المؤسسة أجروا فحصاً فنياً للخزان وتم إعداد كشف تقديري بالأعمال المطلوبة لصيانته وتأهيله، بهدف رفع جاهزيته وضمان استمرارية عمله خلال الفترة المقبلة، لافتاً إلى استمرار متابعة واقع المياه في عدد من مناطق المحافظة، وتنفيذ التدخلات الضرورية بحسب الاحتياج.









وتواصل مؤسسة مياه القنيطرة تنفيذ أعمال صيانة وتأهيل لشبكات وخزانات المياه في عدد من مناطق المحافظة بهدف تحسين واقع التزويد المائي ومعالجة الأعطال الفنية بما يضمن استقرار الخدمة للمواطنين.