دمشق-سانا

نظمت محافظة دمشق بالتعاون مع الهيئة العامة ‏للطيران المدني والنقل الجوي اليوم السبت، فعالية ‏ترحيبية لاستقبال القادمين إلى سوريا عبر مطار ‏دمشق الدولي، وذلك ضمن برنامج فعاليات موسم ‏التحرير 2026.‏

وأشارت رئيسة شعبة تنسيق الفعاليات في مديرية العلاقات العامة في محافظة ‏دمشق نور مسالخي في تصريح لـ سانا، إلى أن ‏المبادرة تُنفذ بالتعاون مع الهيئة العامة للطيران ‏المدني والنقل الجوي، بهدف استقبال العائدين إلى ‏البلاد وترك أثر طيب في نفوسهم، ولا سيما أن ‏سوريا بحاجة إلى أن تُعمّر من جديد بأيدي أبنائها.‏

وأوضحت مسالخي أن الموسم يمتد اعتباراً من الـ ‌‏27 من تشرين الثاني الجاري، حتى الثامن من ‏كانون الأول المقبل.‏

بدوره، أوضح رئيس دائرة الإعلام في الهيئة ‏العامة للطيران المدني والنقل الجوي، مصطفى ‏خير الله، أن استقبال المسافرين بالورود يأتي ‏ضمن فعاليات موسم التحرير، بهدف تغيير ‏الصورة النمطية التي رسخها النظام البائد في ‏أذهان المسافرين عن المطارات السورية، وإبراز ‏دورها في استقبال ضيوف سوريا وتقديم الخدمات ‏لهم، احتفالاً باليوم الوطني للتحرير.‏

وأعرب عدد من العائدين إلى سوريا من بلدان ‏مختلفة عن سعادتهم بالعودة والمشاركة في فعاليات ‏موسم التحرير، مؤكدين أن قدومهم يأتي تعبيراً ‏عن فرحتهم بالانتصارات ومشاركتهم أبناء الشعب ‏السوري هذه المناسبة، ومشيدين بحسن الاستقبال ‏والتنظيم في مطار دمشق الدولي، وموجهين الشكر ‏إلى المتطوعين والجهات القائمة على الفعالية، ‏تقديراً لجهودهم وحفاوة استقبالهم.‏

وكانت محافظة دمشق أعلنت إطلاق فعاليات ‏موسم التحرير اعتباراً من الـ 27 من تشرين ‏الثاني الجاري، بالتزامن مع الذكرى السنوية الثانية ‏لانطلاق معركة “ردع العدوان”، حتى الثامن من ‏كانون الأول المقبل، الذي يوافق ذكرى يوم ‏التحرير من النظام البائد.‏