دمشق-سانا
نظمت محافظة دمشق بالتعاون مع الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي اليوم السبت، فعالية ترحيبية لاستقبال القادمين إلى سوريا عبر مطار دمشق الدولي، وذلك ضمن برنامج فعاليات موسم التحرير 2026.
وأشارت رئيسة شعبة تنسيق الفعاليات في مديرية العلاقات العامة في محافظة دمشق نور مسالخي في تصريح لـ سانا، إلى أن المبادرة تُنفذ بالتعاون مع الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي، بهدف استقبال العائدين إلى البلاد وترك أثر طيب في نفوسهم، ولا سيما أن سوريا بحاجة إلى أن تُعمّر من جديد بأيدي أبنائها.
وأوضحت مسالخي أن الموسم يمتد اعتباراً من الـ 27 من تشرين الثاني الجاري، حتى الثامن من كانون الأول المقبل.
بدوره، أوضح رئيس دائرة الإعلام في الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي، مصطفى خير الله، أن استقبال المسافرين بالورود يأتي ضمن فعاليات موسم التحرير، بهدف تغيير الصورة النمطية التي رسخها النظام البائد في أذهان المسافرين عن المطارات السورية، وإبراز دورها في استقبال ضيوف سوريا وتقديم الخدمات لهم، احتفالاً باليوم الوطني للتحرير.
وأعرب عدد من العائدين إلى سوريا من بلدان مختلفة عن سعادتهم بالعودة والمشاركة في فعاليات موسم التحرير، مؤكدين أن قدومهم يأتي تعبيراً عن فرحتهم بالانتصارات ومشاركتهم أبناء الشعب السوري هذه المناسبة، ومشيدين بحسن الاستقبال والتنظيم في مطار دمشق الدولي، وموجهين الشكر إلى المتطوعين والجهات القائمة على الفعالية، تقديراً لجهودهم وحفاوة استقبالهم.
وكانت محافظة دمشق أعلنت إطلاق فعاليات موسم التحرير اعتباراً من الـ 27 من تشرين الثاني الجاري، بالتزامن مع الذكرى السنوية الثانية لانطلاق معركة “ردع العدوان”، حتى الثامن من كانون الأول المقبل، الذي يوافق ذكرى يوم التحرير من النظام البائد.