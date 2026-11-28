الدوحة-سانا
بحث رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الجهود الدبلوماسية الرامية إلى خفض التصعيد في المنطقة، وتعزيز الأمن والاستقرار، وضمان حرية الملاحة البحرية.
وقالت وزارة الخارجية القطرية في بيان نشرته عبر حسابها على منصة “إكس” اليوم السبت: إن الجانبين بحثا خلال الاتصال آخر المستجدات الإقليمية، والجهود الدبلوماسية المبذولة والتنسيق المشترك لخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.
وأكد الوزير القطري دعم بلاده للمساعي الدبلوماسية الرامية إلى التوصل إلى حل يضمن حرية الملاحة البحرية، ويمهد الطريق أمام اتفاق شامل يحقق السلام المستدام في الشرق الأوسط، ويضع حداً للحرب في المنطقة.
وكان الوزيران أكدا خلال اتصال هاتفي في آب الماضي ضرورة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في إطار مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، والتي تم التوصل إليها في حزيران الماضي، بما في ذلك ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز، بما يسهم في الحفاظ على أمن المنطقة وتعزيز الاستقرار الإقليمي.