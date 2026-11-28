الدوحة-سانا‏

بحث رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري ‏محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني خلال اتصال هاتفي مع ‏وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الجهود ‏الدبلوماسية الرامية إلى خفض التصعيد في المنطقة، ‏وتعزيز الأمن والاستقرار، وضمان حرية الملاحة ‏البحرية.‏

وقالت وزارة الخارجية القطرية في بيان نشرته عبر ‏حسابها على منصة “إكس” اليوم السبت: إن الجانبين بحثا ‏خلال الاتصال آخر المستجدات الإقليمية، ‏والجهود الدبلوماسية المبذولة والتنسيق المشترك ‏لخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.‏

وأكد الوزير القطري دعم بلاده للمساعي الدبلوماسية ‏الرامية إلى التوصل إلى حل يضمن حرية الملاحة ‏البحرية، ويمهد الطريق أمام اتفاق شامل يحقق السلام ‏المستدام في الشرق الأوسط، ويضع حداً للحرب في ‏المنطقة.‏

وكان الوزيران أكدا خلال اتصال هاتفي في آب ‏الماضي ضرورة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في إطار ‏مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، والتي تم ‏التوصل إليها في حزيران الماضي، بما في ذلك ضمان ‏حرية الملاحة في مضيق هرمز، بما يسهم في الحفاظ ‏على أمن المنطقة وتعزيز الاستقرار الإقليمي.‏