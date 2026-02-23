دائرة الإنذار المبكر في وزارة الطوارئ: أمطار غزيرة ورياح عاصفة بدءاً من مساء الأربعاء

دمشق-سانا
تشهد سوريا بدءاً من مساء الأربعاء حتى صباح الخميس القادم، هطولات مطرية غزيرة على أجزاء من البلاد، يعقبها حركة رياح نشطة مع هبات قوية إلى عاصفة نهار الخميس على عموم المناطق، وبحر مضطرب عالي ارتفاع الموج، وأجواء مغبرّة في مناطق الجزيرة والشرقية والبادية.
وبينت دائرة الإنذار المبكر والتأهب في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث السورية أن الهطولات المطرية ستكون غزيرة على الساحل وجباله، وأقصى ريف حمص الغربي، من مساء الأربعاء حتى صباح الخميس، كما ستكون الهطولات متوسطة إلى غزيرة شمال وغرب إدلب وحلب، وغرب حماة، وعموم مناطق غرب حمص، من مساء الأربعاء حتى صباح الخميس.
وستكون الهطولات متوسطة الغزارة، تغزر أحياناً جنوب وشرق حلب وإدلب، وشمال وجنوب حماة، وشمال وغرب حمص، وغرب وشمال الرقة، من مساء الأربعاء حتى صباح الخميس.
كما حذّرت الدائرة، أنه اعتباراً من صباح الخميس حتى مساء وليل اليوم ذاته، يكون النشاط على حركة الرياح كالتالي..
- هبات رياح تتجاوز 80 كم/ساعة في (جبال الساحل – مرتفعات القلمون والحرمون – وجبل العرب).
- هبات رياح ما بين 65 حتى 80 كم/ساعة في (ريف دمشق ـ درعا ـ القنيطرة ـ طرطوس ـ حمص وأريافها ـ ريف حماة الغربي ـ بقية مناطق محافظة السويداء).
- هبات رياح ما بين 50 و65 كم/ساعة في (مدينة دمشق – بقية مناطق حماة – اللاذقية ـ ادلب ـ حلب ـ الرقة ـ الحسكة ـ دير الزور).
ودعت الدائرة إلى اتباع التعليمات التالية..
- وقف كامل عمليات الصيد والإبحار اعتباراً من مساء الأربعاء.
- الابتعاد عن مجاري الأودية، ومجاري الأنهار، والمناطق المنخفضة.
- تثبيت الخيام، والأشياء القابلة للتساقط بفعل سرعات الرياح.
- الامتناع عن الوقوف في الأماكن المرتفعة، أو قرب الأشجار الكبيرة، وأبراج الكهرباء، وخاصة في المناطق التي تشهد هبات تتجاوز 80 كم/ساعة.
- تثبيت الخيام بشكل جيد، والابتعاد عن الأبنية والجدران المتصدّعة، والتي قد تنهار بفعل هبات الرياح القوية.
- تخفيف السرعة على الطرقات، والقيادة بحذر.
- تجنّب الأجواء المغبرّة في المناطق الشرقية، والجزيرة، والبادية، مع ضرورة لبس الكمامة، وتوافر الأدوية لمرضى الجهاز التنفسي.
- إبلاغ فرق الدفاع المدني السوري عبر الأرقام المخصصة في حال حدوث أي طارئ.