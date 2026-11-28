بولونيا-إيطاليا-سانا
تأهل المنتخب الإسباني إلى نهائي كأس ديفيز للتنس للمرة الثانية على التوالي، بعد فوزه على نظيره البريطاني بنتيجة 2-0، في الدور نصف النهائي المقام في مدينة بولونيا الإيطالية.
وحسم اللاعب رافائيل خودار المواجهة الأولى بفوزه على البريطاني كاميرون نوري بمجموعتين دون رد، بواقع 6-2 و7-5، قبل أن يؤكد كارلوس ألكاراز تفوق إسبانيا بفوزه على آرثر فيري بالنتيجة ذاتها، وبواقع 6-2 و6-1.
ووفقاً للموقع الرسمي لكأس ديفيز، حجز المنتخب الإسباني موعداً في النهائي مع نظيره الإيطالي، في تكرار لنهائي النسخة الماضية.
ويسعى المنتخب الإسباني إلى إحراز لقبه السابع في تاريخ البطولة، والأول منذ عام 2019، بينما يطمح المنتخب الإيطالي إلى مواصلة هيمنته على البطولة وإحراز لقبه الرابع توالياً، والخامس في تاريخه، بعدما توج بالنسخ الثلاث الأخيرة أعوام 2023 و2024 و2025.