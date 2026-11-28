بولونيا-إيطاليا-سانا

تأهل المنتخب الإسباني إلى نهائي كأس ديفيز للتنس للمرة الثانية ‏على التوالي، بعد فوزه على نظيره البريطاني بنتيجة 2-0، في ‏الدور نصف النهائي المقام في مدينة بولونيا الإيطالية.‏

وحسم اللاعب رافائيل خودار المواجهة الأولى بفوزه على ‏البريطاني كاميرون نوري بمجموعتين دون رد، بواقع 6-2 و7-‌‏5، قبل أن يؤكد كارلوس ألكاراز تفوق إسبانيا بفوزه على آرثر ‏فيري بالنتيجة ذاتها، وبواقع 6-2 و6-1.‏

ووفقاً للموقع الرسمي لكأس ديفيز، حجز المنتخب الإسباني ‏موعداً في النهائي مع نظيره الإيطالي، في تكرار لنهائي النسخة ‏الماضية.‏

ويسعى المنتخب الإسباني إلى إحراز لقبه السابع في تاريخ ‏البطولة، والأول منذ عام 2019، بينما يطمح المنتخب الإيطالي ‏إلى مواصلة هيمنته على البطولة وإحراز لقبه الرابع توالياً، ‏والخامس في تاريخه، بعدما توج بالنسخ الثلاث الأخيرة أعوام ‌‏2023 و2024 و2025.‏