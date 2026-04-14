قوات الاحتلال الإسرائيلي تستهدف ريف القنيطرة الجنوبي بقذيفتي مدفعية

القنيطرة-سانا

استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي بقذيفتي مدفعية مساء اليوم الثلاثاء محيط تل الأحمر الشرقي والأراضي الزراعية شمال سد بريقة في ريف القنيطرة الجنوبي.

وذكر مراسل سانا في القنيطرة أن مصدر القذيفتين كان الجولان السوري المحتل، دون تسجيل أي إصابات بشرية.

وتواصل إسرائيل اعتداءاتها وخرقها اتفاق فضّ الاشتباك لعام 1974 عبر التوغّل في الجنوب السوري، والاعتداء على المواطنين من خلال المداهمات والاعتقالات وتجريف الأراضي.

وتطالب سوريا باستمرار بخروج الاحتلال الإسرائيلي من أراضيها، مؤكدةً أن جميع الإجراءات التي يتخذها في الجنوب السوري باطلة ولاغية، ولا ترتّب أي أثر قانوني وفقاً للقانون الدولي، كما تدعو المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته، وردع ممارسات الاحتلال، وإلزامه بالانسحاب الكامل من الجنوب السوري.

