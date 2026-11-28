دمشق-سانا



أكد وزير التنمية الإدارية محمد حسان السكاف أن معركة “ردع العدوان” شكلت محطة مفصلية توّجت سنوات طويلة من التضحيات، وفتحت أمام السوريين باباً لمستقبل كاد يتلاشى الأمل به، مشدداً على أن الوفاء لهذه التضحيات يكون بما نبذله كل يوم من عمل صادق في بناء ‏الدولة ومؤسساتها.



وقال الوزير السكاف في منشور على منصة “إكس” أمس الجمعة، بمناسبة الذكرى الثانية للمعركة: إن في وجداننا ما هو أبعد من استذكار لحظة تاريخية، فهي تعيد إلى ذاكرتنا سنوات طويلة من حياة السوريين، بكل ما حملته من آلام وتضحيات وصبر، وما بقي فيها من أمل رغم قسوة ما عاشوه”، مستذكراً مسيرة الثورة السورية منذ انطلاقتها، وشهداءها ومعتقليها ومفقوديها ومهجّريها، والأمهات اللواتي انتظرن أبناءهن، وكل من دفع من عمره وأمنه واستقراره ثمناً للحرية والكرامة.



ولفت الوزير السكاف إلى أنه كلما جرى استحضار حجم تضحيات الثوار في معركة “ردع العدوان”، ازداد الإدراك لعظمة الأمانة التي نحملها اليوم، وثقل المسؤولية الملقاة على عاتقنا، مشدداً على أن الوفاء لهذه التضحيات يكون بما نبذله كل يوم من عمل صادق في بناء الدولة ومؤسساتها، وتحقيق تطلعات السوريين إلى حياة كريمة ومستقبل أفضل.



وانطلقت معركة “ردع العدوان” فجر السابع والعشرين من تشرين الثاني عام 2024، وانتهت في الثامن من كانون الأول من العام نفسه بتحرير سوريا من النظام البائد.