ريف دمشق-سانا

تُسدل غداً الستارة على منافسات بطولة النصر الدولية لفروسية قفز الحواجز، المقامة ‏في نادي الفروسية المركزي بالديماس في ريف دمشق، وسط منافسات متصاعدة بين ‏الفرسان مع اقتراب اليوم الختامي، ضمن الفئات الثلاث: سمول تور، وميديوم تور، ‏وبيغ تور.‏

وشهد اليوم الثاني من البطولة، أمس الجمعة، ارتفاعاً في حواجز المسالك ضمن مختلف ‏الفئات، إذ بلغت 115 سم في فئة سمول تور، و125 سم في ميديوم تور، و135 سم ‏في بيغ تور، ما أضفى مزيداً من التحدي على المنافسات.‏

وفي نتائج منافسات فئة بيغ تور، أحرز الفارس محمد أنس الجاجة المركز الأول، تلاه ‏محمد زيد أبو زيد في المركز الثاني، ثم مؤيد الجاموس ثالثاً، ومحمد البعلي رابعاً.‏

أما في فئة ميديوم تور، فحصدت الفارسة جوري بحبوح المركز الأول، وجاء محمد ‏زياد أبو الدهب ثانياً، وهاشم عقاد ثالثاً، ومحمد أنس الجاجة رابعاً، فيما حلّت ميرا ‏الخوري خامساً.‏

وفي منافسات سمول تور، تصدرت جوري بحبوح الترتيب، تلاها كريم هلال في ‏المركز الثاني، وعبد الله علي ثالثاً، وكنان الحافي رابعاً، وطارق الكور خامساً.‏

وتأتي البطولة في إطار الجهود الرامية إلى تنشيط رياضة الفروسية وتعزيز ‏حضورها، فضلاً عن توفير منصة تنافسية تتيح للفرسان إبراز قدراتهم الفنية، ‏ومهاراتهم في رياضة قفز الحواجز.‏