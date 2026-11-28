ريف دمشق-سانا
تُسدل غداً الستارة على منافسات بطولة النصر الدولية لفروسية قفز الحواجز، المقامة في نادي الفروسية المركزي بالديماس في ريف دمشق، وسط منافسات متصاعدة بين الفرسان مع اقتراب اليوم الختامي، ضمن الفئات الثلاث: سمول تور، وميديوم تور، وبيغ تور.
وشهد اليوم الثاني من البطولة، أمس الجمعة، ارتفاعاً في حواجز المسالك ضمن مختلف الفئات، إذ بلغت 115 سم في فئة سمول تور، و125 سم في ميديوم تور، و135 سم في بيغ تور، ما أضفى مزيداً من التحدي على المنافسات.
وفي نتائج منافسات فئة بيغ تور، أحرز الفارس محمد أنس الجاجة المركز الأول، تلاه محمد زيد أبو زيد في المركز الثاني، ثم مؤيد الجاموس ثالثاً، ومحمد البعلي رابعاً.
أما في فئة ميديوم تور، فحصدت الفارسة جوري بحبوح المركز الأول، وجاء محمد زياد أبو الدهب ثانياً، وهاشم عقاد ثالثاً، ومحمد أنس الجاجة رابعاً، فيما حلّت ميرا الخوري خامساً.
وفي منافسات سمول تور، تصدرت جوري بحبوح الترتيب، تلاها كريم هلال في المركز الثاني، وعبد الله علي ثالثاً، وكنان الحافي رابعاً، وطارق الكور خامساً.
وتأتي البطولة في إطار الجهود الرامية إلى تنشيط رياضة الفروسية وتعزيز حضورها، فضلاً عن توفير منصة تنافسية تتيح للفرسان إبراز قدراتهم الفنية، ومهاراتهم في رياضة قفز الحواجز.