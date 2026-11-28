باريس-سانا
خفضت وكالة التصنيف الائتماني “ستاندرد آند بورز” النظرة المستقبلية للتصنيف السيادي لفرنسا من مستقرة إلى سلبية، بسبب تزايد الضغوط على المالية العامة في ظل ضعف النمو الاقتصادي وارتفاع تكاليف الاقتراض، ما يحد من قدرة الحكومة على خفض العجز المالي.
ونقلت وكالة “رويترز” اليوم السبت، عن ”ستاندرد آند بورز” قولها في بيان: إنها أبقت التصنيف الائتماني السيادي لفرنسا عند مستوى “A+/A-1”، لكنها تتوقع تسجيل عجز مالي أكبر خلال العام الجاري والعام المقبل مقارنة بتقديراتها السابقة، محذرةً من أن الاستقطاب السياسي قد يواصل عرقلة تنفيذ إجراءات خفض العجز والإصلاحات الداعمة للنمو، حتى بعد الانتخابات الرئاسية المقررة عام 2027.
وأشارت الوكالة إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض الفرنسي لأجل عشر سنوات إلى أكثر من 5.14 بالمئة الشهر الماضي، وهو أعلى مستوى منذ عام 2002، في ظل مخاوف بشأن قدرة البلاد على احتواء العجز المالي وإقرار موازنة عام 2027.
وتسعى الحكومة الفرنسية إلى خفض العجز من 5.4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام إلى 5 بالمئة العام المقبل، وسط انقسام برلماني حاد وصعوبات في تمرير الموازنة.
وفي السياق، أكد وزير المالية الفرنسي رولان ليسكور ضرورة إقرار موازنة مسؤولة دون تأخير، مشدداً على التزام الحكومة بمواصلة ضبط المالية العامة وخفض العجز.
وكان المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية في فرنسا توقع أمس الجمعة تباطؤ التضخم في البلاد، وتراجع وتيرة ارتفاع أسعار الطاقة، متأثرةً بالانخفاض الحاد في أسعار المنتجات النفطية، رغم تسارع أسعار الغاز، إلى جانب انخفاض معدل التضخم في قطاع الخدمات، نتيجة التباطؤ الملحوظ في أسعار خدمات الإقامة والنقل.