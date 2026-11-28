باريس-سانا‏

خفضت وكالة التصنيف الائتماني “ستاندرد آند بورز” النظرة المستقبلية ‏للتصنيف السيادي لفرنسا من مستقرة إلى سلبية، بسبب تزايد الضغوط ‏على المالية العامة في ظل ضعف النمو الاقتصادي وارتفاع تكاليف ‏الاقتراض، ما يحد من قدرة الحكومة على خفض العجز المالي.‏

ونقلت وكالة “رويترز” اليوم السبت، عن ‏”ستاندرد آند بورز” ‏قولها في بيان: ‏إنها أبقت التصنيف الائتماني السيادي لفرنسا عند مستوى “‏A+/A-1‌‏”، ‏لكنها تتوقع تسجيل عجز مالي أكبر خلال العام الجاري والعام المقبل ‏مقارنة بتقديراتها السابقة، محذرةً من أن الاستقطاب السياسي قد يواصل ‏عرقلة تنفيذ إجراءات خفض العجز والإصلاحات الداعمة للنمو، حتى بعد ‏الانتخابات الرئاسية المقررة عام 2027.‏

وأشارت الوكالة إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض الفرنسي لأجل عشر ‏سنوات إلى أكثر من 5.14 بالمئة الشهر الماضي، وهو أعلى مستوى منذ ‏عام 2002، في ظل مخاوف بشأن قدرة البلاد على احتواء العجز المالي ‏وإقرار موازنة عام 2027.‏

وتسعى الحكومة الفرنسية إلى خفض العجز من 5.4 بالمئة من الناتج ‏المحلي الإجمالي هذا العام إلى 5 بالمئة العام المقبل، وسط انقسام برلماني ‏حاد وصعوبات في تمرير الموازنة.‏

وفي السياق، أكد وزير المالية الفرنسي رولان ليسكور ضرورة إقرار ‏موازنة مسؤولة دون تأخير، مشدداً على التزام الحكومة بمواصلة ضبط ‏المالية العامة وخفض العجز.‏

وكان المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية في فرنسا توقع ‏أمس الجمعة تباطؤ التضخم في البلاد، وتراجع وتيرة ارتفاع أسعار الطاقة، ‏متأثرةً بالانخفاض الحاد في أسعار المنتجات النفطية، رغم تسارع أسعار ‏الغاز، إلى جانب انخفاض معدل التضخم في قطاع الخدمات، نتيجة ‏التباطؤ الملحوظ في أسعار خدمات الإقامة والنقل.‏