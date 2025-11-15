مبادرة شعبية لتحسين شبكة الصرف الصحي في مدينة قلعة المضيق بريف حماة

وأوضح رئيس المجلس المهندس محمد جمعة عزت في تصريح لمراسل سانا اليوم، أن المبادرة جاءت لمعالجة مشكلات الصرف الصحي، الناجمة عن فقدان جميع أغطية المطريات، والانسدادات في الشبكة والمصبات الرئيسية، مشيراً إلى أن الأهالي، وبمساهمة فعالة من الدفاع المدني، يعملون حالياً على إصلاح مصب رئيسي على بحيرة أفاميا.