مبادرة شعبية لتحسين شبكة الصرف الصحي في مدينة قلعة المضيق بريف حماة

حماة -سانا
أطلق مجلس مدينة قلعة المضيق في الريف الشمالي الغربي لمحافظة حماة مبادرة شعبية تهدف إلى تحسين شبكة الصرف الصحي في المدينة.
وأوضح رئيس المجلس المهندس محمد جمعة عزت في تصريح لمراسل سانا اليوم، أن المبادرة جاءت لمعالجة مشكلات الصرف الصحي، الناجمة عن فقدان جميع أغطية المطريات، والانسدادات في الشبكة والمصبات الرئيسية، مشيراً إلى أن الأهالي، وبمساهمة فعالة من الدفاع المدني، يعملون حالياً على إصلاح مصب رئيسي على بحيرة أفاميا.
وأكد عزت أن الظروف الراهنة وتكاتف الأهالي مع مؤسسات الدولة دفعت المجلس إلى إطلاق مبادرات شعبية متواصلة للنهوض بالمدينة وتحسين خدماتها.
ونفذت المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في محافظة حماة، بالتعاون مع المجلس النرويجي لشؤون اللاجئين، خلال الشهر الجاري، أعمال تأهيل وصيانة شبكة مياه المدينة، بهدف تحسين خدمة إيصال مياه الشرب للمشتركين العائدين إلى المدينة.