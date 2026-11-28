القدس المحتلة-سانا



قُتل ثلاثة فلسطينيين وأصيب آخرون بجروح، جراء غارة جوية إسرائيلية وإطلاق نار لقوات الاحتلال في مناطق متفرقة من قطاع غزة.



ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» عن مصادر طبية قولها أمس الجمعة: إن فلسطينيين اثنين قُتلا وأصيب آخرون، جراء غارة جوية استهدفت مواطنين قرب مركز «أطباء بلا حدود – بلجيكا» بالقرب من مستشفى الشفاء في غزة، فيما قُتل فلسطيني آخر برصاص قوات الاحتلال في منطقة المواصي غرب رفح، ونُقل إلى مستشفى ناصر في خان يونس.



وكان فلسطيني قُتل وأصيب آخر في وقت سابق الجمعة، جراء قصف ‏الاحتلال مدينة جباليا شمال القطاع.



يشار إلى أن عدد القتلى الفلسطينيين جراء الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة ارتفع إلى ثمانية خلال 24 ساعة الماضية، بحسب الوكالة الفلسطينية.