الإفراج عن دفعة من المعتقلين والموقوفين في الحسكة ضمن اتفاق الدولة السورية مع “قسد”

الحسكة-سانا

شهدت منطقة الميلبية بريف الحسكة اليوم السبت، الإفراج عن دفعة من المعتقلين لدى “قسد” والموقوفين المنتسبين لها سابقاً، ممن جرى توقيفهم خلال عمليات إنفاذ القانون التي جرت خلال الفترة الماضية، وذلك بجهود وإشراف الفريق الرئاسي المكلف بمتابعة تنفيذ بنود اتفاق الـ 29 من كانون الثاني مع “قسد“.

وأوضح المبعوث الرئاسي لمتابعة تنفيذ بنود الاتفاق العميد زياد العايش في تصريح، أنه جرى الإفراج اليوم عن دفعة جديدة من المعتقلين، ليرتفع بذلك عدد المفرج عنهم إلى نحو 1500 معتقل، ولم يتبقَّ إلا القليل، تمهيداً لإغلاق هذا الملف الإنساني بشكل كامل.

وقال العايش: إن “هذا التطور يأتي تنفيذاً لما تم الاتفاق عليه في الـ 29 من كانون الثاني، وانطلاقاً من الدعم والمتابعة المباشرة من السيد الرئيس أحمد الشرع الذي ينظر إلى هذا الملف باعتباره قضية إنسانية بالدرجة الأولى، لا ملفاً تفاوضياً”.

وأشار المبعوث الرئاسي إلى أن وزارة الداخلية ستتولى في المرحلة المقبلة، إدارة السجون التابعة لقسد بشكل كامل، كما ستباشر وزارة العدل بدراسة ملفات جميع المعتقلين المتهمين بقضايا جنائية، بما يضمن تحقيق العدالة وفق الأصول القانونية.

أما فيما يتعلق بملف المفقودين، أكد العايش أن الفريق الرئاسي يواصل جهوده بالتنسيق مع الجهات المعنية، للكشف عن مصير جميع المفقودين في سجون “قسد”.

وفي الـ 19 من آذار الماضي جرى إطلاق سراح دفعة من المعتقلين في سجون “قسد” في القامشلي والحسكة، وكذلك من الموقوفين من المنتسبين لـ”قسد” سابقاً، ممن جرى توقيفهم خلال عمليات إنفاذ القانون التي جرت خلال الفترة الماضية.

وكانت الحكومة السورية أعلنت في الـ 29 من كانون الثاني الفائت، الاتفاق مع “قسد” على وقف إطلاق النار، ضمن اتفاق شامل، مع التفاهم على عملية دمج متسلسلة للقوات العسكرية والإدارية بين الجانبين، ودخول قوات الأمن إلى مركز مدينتي الحسكة والقامشلي، وتسلّم الدولة جميع المؤسسات المدنية والحكومية والمعابر والمنافذ.