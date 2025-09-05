محافظة السويداء توضّح أسباب عدم صرف رواتب بعض الدوائر الحكومية

السويداء-سانا

أوضحت محافظة السويداء الأسباب الحقيقية وراء عدم صرف الرواتب لبعض الدوائر الحكومية خلال الفترة الأخيرة، وذلك حرصاً منها على الشفافية وتبيان الحقائق أمام الرأي العام.

وبينت المحافظة أن ذلك يعود لعدة أسباب:

أولاً: تقصير بعض المديريات التي لم تقم برفع تقارير أعمالها ومستلزماتها وفق الأصول، ما أدى إلى تعطيل الإجراءات المالية المرتبطة بصرف الرواتب، وهذا التأخير الإداري أثر بشكل مباشر على استحقاقات الموظفين.

ثانياً: التدخلات والضغوط من جهات غير رسمية

شهدت بعض الدوائر تدخلات من فصائل وجهات غير قانونية، وصلت إلى حد التهديد، ما تسبب بإرباك عمل المؤسسات ومنعها من أداء واجباتها بشكل طبيعي.

ثالثاً: تغيير مديري الدوائر دون الرجوع إلى الوزارة

تم تغيير بعض الهيكليات والدوائر بقرارات فردية من أشخاص لا يملكون الصلاحية القانونية، دون الرجوع إلى الوزارة المعنية ويتحكمون بصرف الأموال بغير وجه قانوني أو صفة تخولهم بذلك، ما أدى إلى خلل في التنسيق المالي والإداري.

وأشارت المحافظة إلى أنه مع وجود هذه المعوقات، يصبح من الصعب على وزارة المالية تنفيذ عمليات الصرف بشكل منتظم، مما ينعكس سلبا على حياة المواطنين ويزيد من معاناتهم.

وأكدت المحافظة أن هذه التصرفات غير المسؤولة تضر بالمصلحة العامة، وتؤخر حقوق الموظفين الذين يعملون بجد لخدمة الوطن، مطالبة الجهات المعنية بتحمل مسؤولياتها، وداعية إلى احترام الأطر القانونية والمؤسساتية لضمان استقرار العمل الإداري والمالي.