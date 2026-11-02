الأربعاء 4 نوفمبر 2026 — دمشق
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Reading: ‏”شتانا أدفى”.. مبادرة لتوفير الملابس للعائلات في الرحيبة بريف دمشق
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‏”شتانا أدفى”.. مبادرة لتوفير الملابس للعائلات في الرحيبة بريف دمشق