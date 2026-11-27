لندن-سانا

أعلنت وزارة العمل والمعاشات البريطانية، اليوم الجمعة، تعرضها لحادث إلكتروني دفعها إلى تعليق بعض خدماتها عبر الإنترنت كإجراء احترازي.

وقال متحدث باسم الوزارة عبر بيان على موقعها الرسمي: إن الإدارة تعمل بشكل وثيق مع الأجهزة المعنية بالتهديدات الإلكترونية، بما فيها المركز الوطني للأمن السيبراني، لكشف ملابسات الحادث وإعادة الخدمات المتأثرة في أسرع وقت ممكن.

ويأتي الحادث في ظل تصاعد التهديدات السيبرانية التي تواجه بريطانيا، بعد سلسلة هجمات استهدفت خلال العام الماضي قطاعات حيوية وشركات كبرى، بينها شركة “جاغوار لاند روفر” ومتاجر “ماركس إند سبنسر” و”هارودز”، وسلسلة المتاجر التعاونية.

كما تعرضت ثلاثة مطارات تابعة لمجموعة مطارات مانشستر لهجمات إلكترونية في آب الماضي.

وأصدرت أجهزة الأمن البريطانية، بينها جهاز تابع للاستخبارات الداخلية (MI5)، تحذيراً الثلاثاء الماضي للشركات البريطانية المورّدة للأسلحة والمعدات إلى الجيش الأوكراني، من مخاطر التخريب الروسي، داعية إياها إلى تعزيز إجراءات الحماية الرقمية، ورصد أنشطة الاستطلاع العدائية والإبلاغ عنها، وتأمين أصولها الحيوية.