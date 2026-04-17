دائرة الإنذار المبكر تحذّر من سيول وفيضانات محتملة في سوريا حتى فجر الأحد

دمشق-سانا

حذّرت دائرة الإنذار المبكر والتأهّب في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث من تعرّض معظم المناطق السورية حتى فجر الأحد لزخّات مطرية غزيرة مترافقة مع عواصف رعدية قوية، قد تؤدي إلى جريان الأودية وتجمّع المياه في المناطق المنخفضة، مع احتمال تشكّل خلايا ركامية عشوائية لا يمكن تحديد مواقعها مسبقاً، وما يرافقها من هطولات رعدية شديدة.

وأوضحت الدائرة في بيان اليوم الجمعة أن الحالة الجوية لن تشمل جميع المناطق في الوقت نفسه، إذ قد تشهد بعض المناطق هطولات غزيرة تتسبب بحدوث سيول وفيضانات، بينما تبقى مناطق مجاورة تحت أجواء مستقرة أو تتعرض لزخّات خفيفة فقط.

ودعت الدائرة المواطنين إلى تجنّب المناطق المنخفضة ومجاري الأودية عند اشتداد الهطولات، وعدم المخاطرة بقطع أي مجرى مائي مهما بدا منسوب المياه منخفضاً، والابتعاد عن الطرقات التي تغمرها المياه أو تغطيها حبات البرد.

كما شدّدت على ضرورة تجنّب الطرقات الزراعية، وعدم الاقتراب من المجاري المائية لتفادي خطر الانزلاق أو السقوط، وحماية الأطفال وكبار السن والنساء وذوي الإعاقة من الاقتراب من مناطق السيول، إضافة إلى الامتناع عن تصوير السيول أو الاقتراب منها بدافع الفضول.

وحثّت الدائرة السائقين على الابتعاد عن الجسور المبنية فوق المجاري المائية في حال شهدت جرياناً قوياً، وعدم المجازفة بعبورها بالآليات، وعدم إيقاف السيارات في المناطق المنخفضة أو قرب الأودية، وتخفيف السرعة على الطرقات التي تشهد هطولات غزيرة.

كما نبّهت إلى خطورة الوقوف قرب الأشجار المنفردة أو أبراج الكهرباء أو الأماكن المرتفعة أثناء العواصف الرعدية، والامتناع عن استخدام الهواتف المحمولة في هذه الظروف، لما قد يشكّله ذلك من خطر مباشر.

وختمت دائرة الإنذار المبكر دعوتها بضرورة تثبيت الخيام والأشياء القابلة للتطاير بفعل الرياح القوية، والابتعاد عن المباني والجدران المتصدّعة، مؤكدة أن الالتزام بالإرشادات يساهم في الحد من المخاطر المحتملة خلال الحالة الجوية المتوقعة.