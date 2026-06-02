محافظة دمشق: صرف الدفعة الخامسة من بدلات الإيجار لمستحقي ماروتا سيتي خلال اليومين المقبلين

دمشق-سانا

أعلنت محافظة دمشق صرف الدفعة الخامسة من بدلات الإيجار للمستحقين من أهالي منطقة “ماروتا سيتي“، غداً الأربعاء وبعد غد الخميس في مديرية تنفيذ المرسوم 66 بالمزة، وذلك في إطار تنفيذ خطتها المتعلقة بتعويضات السكن البديل ضمن مشروع تنظيم المنطقة.

وذكرت المحافظة عبر قناتها على تلغرام اليوم الثلاثاء، أن عملية التسليم تتضمن صرف البدلات المستحقة سابقاً، إلى جانب صرف تعويض السنة العاشرة وفق التعويض الجديد المعتمد بواقع 35 ضعفاً، على أن يتم دفعه على دفعتين كل ستة أشهر.

وبيّنت المحافظة أن عملية التسليم ستتم وفق القوائم والأرقام التسلسلية المحددة، حيث خُصص يوم الأربعاء الـ 3 من حزيران 2026 لتسليم المستحقات للأرقام من 1601 حتى 1725 من الساعة الـ 9 صباحاً حتى الـ 12 ظهراً، ومن الرقم 1726 حتى 1850 من الساعة الـ 12 ظهراً حتى الـ 3 عصراً، فيما سيُستكمل التسليم يوم الخميس في الـ 4 من حزيران 2026 للأرقام من 1851 حتى 2100، أيضاً على فترتين.

ودعت المحافظة جميع المستحقين إلى الالتزام بالمواعيد المحددة، واصطحاب الأوراق الثبوتية اللازمة، وفي مقدمتها الهوية الشخصية ودفتر السكن البديل، لتسهيل إجراءات استلام التعويضات.

يذكر أن محافظة دمشق أصدرت في الخامس من أيار الماضي بياناً أوضحت فيه الإجراءات المتخذة لمعالجة الإشكالات المرتبطة بتطبيق المرسوم 66 في منطقتي ماروتا سيتي وباسيليا سيتي، مؤكدةً أن الهدف هو إنصاف الأهالي المتضررين، واستكمال تنفيذ المشروع، وفق أسس قانونية وتنظيمية واضحة، كما صرفت الدفعة الرابعة من بدلات الإيجار للمستحقين من أهالي منطقة “ماروتا سيتي” في الـ 24 والـ 25 من أيار الماضي، وفق القوائم والأرقام التسلسلية المحددة.