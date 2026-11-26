حماة-سانا

ضبطت دائرة الرقابة الدوائية في مديرية صحة حماة بالتعاون مع إدارة منطقة الغاب ومديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك، اليوم الخميس، معملاً لتصنيع مواد معقمة ومطهرة غير مرخص، يحتوي على مواد منتهية الصلاحية في منطقة الغاب بريف حماة.

وأوضح مدير الرقابة الدوائية في مديرية صحة حماة، مصعب العثمان، في تصريح لمراسل سانا، أن الجولات الرقابية على عدد من المشافي كشفت عن معقمات ومواد صحية مخالفة للمواصفات ومنتهية الصلاحية، مبيناً أن التحقيقات أظهرت توريدها من مستودع ومعمل غير مرخصين حيث جرى ضبط المستودع وسحب عينات لإرسالها إلى مخابر وزارة الصحة وتحليلها، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

من جهته، أوضح رئيس شعبة حماية المستهلك في الغاب، مصعب الضاهر، في تصريح مماثل، أن الشعبة صادرت المواد المنتهية الصلاحية والمخالفة للمواصفات ومجهولة المصدر الموجودة في المستودع، ونظمت الضبط التمويني اللازم، مع تشميع المنشأة أصولاً بحضور صاحب العلاقة، وإحالته إلى اللجنة القضائية المختصة.

يشار إلى أن دائرة الرقابة الدوائية بحماة تنفذ بالتعاون مع فرع نقابة الصيادلة جولات تفقدية دورية على الصيدليات ومعامل الأدوية بالمحافظة.

وكانت الدائرة أغلقت في شهر آب الماضي مستودع أدوية غير مرخص في مدينة حماة يقوم بتخزين أدوية مهربة مجهولة المصدر.