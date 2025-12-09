قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل باتجاه بلدتي جبا وخان أرنبة في ريف القنيطرة

القنيطرة-سانا

توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم باتجاه بلدتي جبا وخان أرنبة في ريف القنيطرة.

وذكر مراسل سانا في القنيطرة، أن قوةً للاحتلال مؤلفة من سيارتين عسكريتين إحداهما مصفحة والأخرى من نوع همر توغلت من نقطة العدنانية، وقامت بنصب حاجز مؤقت على الطريق الواصل بين بلدتي جبا وخان أرنبة على أوتستراد السلام في ريف القنيطرة دون إجراء عمليات تفتيش للمارة.

وتواصل إسرائيل سياساتها العدوانية وخرقها لاتفاق فض الاشتباك الموقع عام 1974، عبر التوغل في أرياف محافظتي القنيطرة ودرعا، والاعتداء على المواطنين، فيما تطالب سوريا باستمرار بخروج الاحتلال الإسرائيلي من الأراضي السورية، وتدعو المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته وردع ممارسات الاحتلال.