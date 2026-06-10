اتحاد طلبة سوريا يطلق خدمة نقل ميسّرة للطلاب بداية العام الدراسي القادم

‏ ‏دمشق-سانا‏

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يحضر اتحاد طلبة سوريا– فرع دمشق لإطلاق مشروع نقل طلابي جديد وغير ربحي مع بداية ‏العام الدراسي القادم، وذلك استجابةً للحاجة المتزايدة لدى الطلاب، بهدف تخفيف الأعباء المادية ‏عنهم، مع حسومات تصل حتى 50 بالمئة لأجور النقل، وخاصةً القاطنين في ريف دمشق.‏

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وأوضح مدير المكتب الإعلامي في اتحاد الطلبة فرع جامعة دمشق معاذ الزعبي في تصريح لـ ‏سانا اليوم الأربعاء، أنّ المشروع ينفذه اتحاد طلبة سوريا بالتعاون مع إحدى الجمعيات الخيرية، ‏وهو غير ربحي بالكامل، حيث تم التخطيط والتحضير، وإعداد الدراسات اللازمة، واستقطاب ‏الداعمين للمشروع خلال الأشهر الماضية، قبل أن ينتقل مؤخراً إلى مرحلة التنفيذ الفعلي، على أن ‏يتم إطلاقه مع بداية العام الدراسي القادم.‏

‏ ‏أهداف المشروع ‏

يهدف المشروع وفق الزعبي إلى تقديم خدمة نقل ميسّرة للطلاب، مع تخفيضات تصل إلى 50 ‏بالمئة من تسعيرة المحافظة في بعض الخطوط، مشيراً إلى أهميته في ظل ارتفاع تكاليف النقل، ‏وصعوبة الوصول إلى الجامعة، وخاصةً بالنسبة لطلاب الريف.‏

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ولفت الزعبي إلى أن المشروع سيطبق وفق شرائح ونطاقات جغرافية تعتمد على تصنيفات ‏المحافظة، بما يسمح بتحديد خطوط النقل الأكثر حاجة، مبيناً أنه يجري حالياً تنفيذ عملية ‏إحصائية واسعة لتحديد المسارات، مع مراعاة أولويات مثل: كثافة الطلاب في كل منطقة، وبُعد ‏المسافة عن الجامعة، وضعف توفر النقل العام في بعض الأرياف أوقات الذروة الجامعية، وذلك ‏لضمان استفادة الطلاب الأكثر حاجة، وأن تكون الخطوط فعّالة ومباشرة قدر الإمكان.‏

وأكد الزعبي أنّ الاتحاد وضع شروطاً واضحة لضمان جودة الخدمة، أبرزها: توفير وسائل نقل ‏مريحة وآمنة، ووجود متابعة وإشراف وتقييم دوري من كوادر الاتحاد، وتجنب المشكلات الشائعة ‏في النقل الاعتيادي، مثل الازدحام، ونقص المقاعد، والتزام السائقين بمعايير الانضباط والوقت، ‏وذلك بهدف تقديم تجربة نقل مختلفة عن النقل العام التقليدي، وأكثر ملاءمة للطلاب.‏

آلية تطبيق المشروع ‏

‏وحول آلية استفادة الطلاب من المشروع، أشار الزعبي إلى أنه سيتم منح كل طالب إيصالاً ‏معتمداً من الاتحاد، يخوله الاستفادة من خدمات النقل التي سيوفرها المشروع، كما سيتمكن ‏الطلاب من تسديد أجور الاشتراك، وفق آلية دفع مضبوطة.‏

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وكشف الزعبي عن وجود مشاريع مشابهة قيد الدراسة، جميعها تهدف إلى تخفيف الأعباء المادية ‏عن الطلاب، وذلك ضمن توجه الاتحاد لتعزيز دوره الخدمي، وتوسيع شبكة الدعم المقدمة ‏للطلاب، معرباً عن انفتاح الاتحاد على أي تعاون من جهات حكومية أو أهلية أو خيرية، يمكن ‏أن تسهم في دعم الطالب الجامعي، سواء في النقل أو غيره من الخدمات.‏

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يشار إلى أن مشروع النقل الطلابي الجديد، يعد ترجمة لدور اتحاد طلبة سوريا في تأمين ‏خدمات مباشرة للطلاب، واستجابة لحاجة حقيقية وملحّة، في ظل أزمة مواصلات أثّرت على ‏الطلاب، وبلغت أحياناً عائقاً أمام متابعة دراستهم.‏

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