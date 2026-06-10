اتحاد طلبة سوريا يطلق خدمة نقل ميسّرة للطلاب بداية العام الدراسي القادم

دمشق-سانا
يحضر اتحاد طلبة سوريا– فرع دمشق لإطلاق مشروع نقل طلابي جديد وغير ربحي مع بداية العام الدراسي القادم، وذلك استجابةً للحاجة المتزايدة لدى الطلاب، بهدف تخفيف الأعباء المادية عنهم، مع حسومات تصل حتى 50 بالمئة لأجور النقل، وخاصةً القاطنين في ريف دمشق.
وأوضح مدير المكتب الإعلامي في اتحاد الطلبة فرع جامعة دمشق معاذ الزعبي في تصريح لـ سانا اليوم الأربعاء، أنّ المشروع ينفذه اتحاد طلبة سوريا بالتعاون مع إحدى الجمعيات الخيرية، وهو غير ربحي بالكامل، حيث تم التخطيط والتحضير، وإعداد الدراسات اللازمة، واستقطاب الداعمين للمشروع خلال الأشهر الماضية، قبل أن ينتقل مؤخراً إلى مرحلة التنفيذ الفعلي، على أن يتم إطلاقه مع بداية العام الدراسي القادم.
أهداف المشروع
يهدف المشروع وفق الزعبي إلى تقديم خدمة نقل ميسّرة للطلاب، مع تخفيضات تصل إلى 50 بالمئة من تسعيرة المحافظة في بعض الخطوط، مشيراً إلى أهميته في ظل ارتفاع تكاليف النقل، وصعوبة الوصول إلى الجامعة، وخاصةً بالنسبة لطلاب الريف.
ولفت الزعبي إلى أن المشروع سيطبق وفق شرائح ونطاقات جغرافية تعتمد على تصنيفات المحافظة، بما يسمح بتحديد خطوط النقل الأكثر حاجة، مبيناً أنه يجري حالياً تنفيذ عملية إحصائية واسعة لتحديد المسارات، مع مراعاة أولويات مثل: كثافة الطلاب في كل منطقة، وبُعد المسافة عن الجامعة، وضعف توفر النقل العام في بعض الأرياف أوقات الذروة الجامعية، وذلك لضمان استفادة الطلاب الأكثر حاجة، وأن تكون الخطوط فعّالة ومباشرة قدر الإمكان.
وأكد الزعبي أنّ الاتحاد وضع شروطاً واضحة لضمان جودة الخدمة، أبرزها: توفير وسائل نقل مريحة وآمنة، ووجود متابعة وإشراف وتقييم دوري من كوادر الاتحاد، وتجنب المشكلات الشائعة في النقل الاعتيادي، مثل الازدحام، ونقص المقاعد، والتزام السائقين بمعايير الانضباط والوقت، وذلك بهدف تقديم تجربة نقل مختلفة عن النقل العام التقليدي، وأكثر ملاءمة للطلاب.
آلية تطبيق المشروع
وحول آلية استفادة الطلاب من المشروع، أشار الزعبي إلى أنه سيتم منح كل طالب إيصالاً معتمداً من الاتحاد، يخوله الاستفادة من خدمات النقل التي سيوفرها المشروع، كما سيتمكن الطلاب من تسديد أجور الاشتراك، وفق آلية دفع مضبوطة.
وكشف الزعبي عن وجود مشاريع مشابهة قيد الدراسة، جميعها تهدف إلى تخفيف الأعباء المادية عن الطلاب، وذلك ضمن توجه الاتحاد لتعزيز دوره الخدمي، وتوسيع شبكة الدعم المقدمة للطلاب، معرباً عن انفتاح الاتحاد على أي تعاون من جهات حكومية أو أهلية أو خيرية، يمكن أن تسهم في دعم الطالب الجامعي، سواء في النقل أو غيره من الخدمات.
يشار إلى أن مشروع النقل الطلابي الجديد، يعد ترجمة لدور اتحاد طلبة سوريا في تأمين خدمات مباشرة للطلاب، واستجابة لحاجة حقيقية وملحّة، في ظل أزمة مواصلات أثّرت على الطلاب، وبلغت أحياناً عائقاً أمام متابعة دراستهم.