ريف دمشق-سانا‏

بحث محافظ ريف دمشق عامر الشيخ مع السفير الإيطالي لدى سوريا ستيفانو رافانيان، سبل تعزيز التعاون وتطوير الشراكة ‏في المجالات التنموية والخدمية والإنسانية.‏

وذكرت محافظة ريف دمشق في قناتها على تلغرام اليوم الخميس، أن الجانبين بحثا أيضاً فرص دعم المشاريع التنموية ‏والاستثمارية التي تسهم في تحسين الظروف المعيشية، وتعزيز الاستقرار المجتمعي.‏

وأشارت المحافظة إلى أن اللقاء تناول واقع محافظة ريف دمشق، وأبرز الاحتياجات والتحديات التي تواجهها، ولا سيما في ‏مجالات تأهيل البنية التحتية وتحسين الخدمات الأساسية.‏

وأكّد المحافظ خلال اللقاء، أهمية التعاون مع الجانب الإيطالي للاستفادة من الخبرات والإمكانات المتاحة لدعم جهود التعافي ‏والتنمية في المحافظة.‏

ويأتي اللقاء في إطار توجه محافظة ريف دمشق لتعزيز التعاون مع الدول الصديقة، بما ينسجم مع أولويات المرحلة الحالية ‏والتخفيف من الأعباء الخدمية والمعيشية، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدّمة للمواطنين.‏