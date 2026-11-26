ريف دمشق-سانا
بحث محافظ ريف دمشق عامر الشيخ مع السفير الإيطالي لدى سوريا ستيفانو رافانيان، سبل تعزيز التعاون وتطوير الشراكة في المجالات التنموية والخدمية والإنسانية.
وذكرت محافظة ريف دمشق في قناتها على تلغرام اليوم الخميس، أن الجانبين بحثا أيضاً فرص دعم المشاريع التنموية والاستثمارية التي تسهم في تحسين الظروف المعيشية، وتعزيز الاستقرار المجتمعي.
وأشارت المحافظة إلى أن اللقاء تناول واقع محافظة ريف دمشق، وأبرز الاحتياجات والتحديات التي تواجهها، ولا سيما في مجالات تأهيل البنية التحتية وتحسين الخدمات الأساسية.
وأكّد المحافظ خلال اللقاء، أهمية التعاون مع الجانب الإيطالي للاستفادة من الخبرات والإمكانات المتاحة لدعم جهود التعافي والتنمية في المحافظة.
ويأتي اللقاء في إطار توجه محافظة ريف دمشق لتعزيز التعاون مع الدول الصديقة، بما ينسجم مع أولويات المرحلة الحالية والتخفيف من الأعباء الخدمية والمعيشية، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدّمة للمواطنين.