عروض وحسومات في مهرجان صيف حوران الأول وسط مطالب بزيادة تنوع السلع

درعا-سانا



تشهد فعاليات مهرجان صيف حوران الأول مشاركة عدد من الفعاليات التجارية التي تقدم عروضاً وحسومات على مجموعة من السلع، في وقت يرى مواطنون أن هذه العروض جيدة، إلا أن تنوع المنتجات يحتاج إلى مزيد من الاهتمام، ولا سيما ما يتعلق بالاحتياجات الأساسية للأسرة.



وأوضح أحمد حسن، أحد أصحاب الفعاليات التجارية المشاركة في المهرجان، في تصريح لـ سانا، اليوم الجمعة، أن فعاليته تقدم المنظفات بأسعار مخفضة تصل نسبة الحسومات فيها إلى نحو 30 بالمئة، إضافة إلى هدايا عند الشراء، بهدف تشجيع الزوار على الاستفادة من العروض المتاحة.



كما أشار نور حسين، صاحب فعالية تجارية متخصصة بالعصرونية، إلى أن الحسومات المقدمة على مختلف المستلزمات تصل إلى نحو 20 بالمئة، لتوفير خيارات بأسعار مناسبة لزوار المهرجان.

دعوات للتنوع بالعروض والحسومات

ورأى عدد من المواطنين أن العروض والحسومات المقدمة في المهرجان جيدة، لكنها تحتاج إلى مزيد من التنوع، مع التركيز بصورة أكبر على السلع والمواد التي تشكل جزءاً أساسياً من احتياجات الأسرة اليومية.

وقالت ربّة المنزل رائدة قاسم: إن العروض والحسومات باتت ضرورية في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة، داعية إلى توسيع نطاقها لتشمل المواد الأساسية، وخاصة الزيوت والسمون والسكر والشاي وغيرها من المستلزمات المنزلية.



ويأتي مهرجان صيف حوران الأول في إطار الفعاليات الصيفية التي تجمع أنشطة تجارية وترفيهية، وتتيح للزوار الاستفادة من عروض متنوعة مقدمة من الجهات المشاركة، وسط اهتمام من المواطنين بأن تتضمن هذه العروض مزيداً من السلع الأساسية وبأسعار تتناسب مع قدرتهم الشرائية.



وجرى اختيار ساحة السرايا في حي المحطة بمدينة درعا موقعاً للمهرجان، في خطوة تهدف إلى إعادة الحياة والحيوية إلى المكان، بعد أن أثقلته آثار الدمار التي خلّفها النظام البائد.



ويشارك في المهرجان، الذي يستمر حتى الرابع والعشرين من الشهر الجاري، نحو 100 فعالية تجارية وصناعية.