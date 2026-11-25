حمص-سانا‏

يشكّل الازدحام داخل باصات النقل الداخلي وطول فترات الانتظار، ولا سيما خلال ‏ساعات الذروة الصباحية، أبرز الصعوبات التي يواجهها أهالي مدينة حمص، إلى ‏جانب عدم انتظام الرحلات وصعوبة التنقل من بعض القرى والأرياف، وسط مطالب ‏بزيادة عدد الباصات وتحسين تواترها وتعزيز الرقابة على أداء شركات النقل.‏

وفي استطلاع ميداني لمراسل سانا اليوم الأربعاء، أشار عدد من الأهالي إلى تحسن ‏مستوى الخدمة والالتزام بخطوط السير والتعرفة المحددة وحسن تعامل السائقين، بينما ‏ركزت الشكاوى على الازدحام وقلة الرحلات في بعض الأوقات، وما يترتب على ذلك ‏من تأخر الطلاب والموظفين عن وجهاتهم.‏

مطالبات بزيادة عدد الباصات

وأوضح سام بلول أن الازدحام والوقوف لفترات طويلة داخل الباصات من أبرز ‏المشكلات التي تواجه الركاب، مشيراً في الوقت نفسه إلى التزام الباصات بخطوط ‏سيرها وحسن تعامل السائقين مع المواطنين.‏

من جهته، لفت تيسير محمد، وهو مدرس، إلى معاناة الطلاب والموظفين على طريق ‏الشام بسبب عدم انتظام الرحلات خلال ساعات الصباح، موضحاً أن باصاً واحداً ‏ينطلق بين الساعة السابعة والسابعة والربع، بينما لا تنطلق الرحلة التالية إلا عند ‏الساعة الثامنة أو الثامنة والنصف، ما يضطر الركاب إلى الانتظار فترات طويلة، ‏ويؤدي إلى تأخر بعضهم عن أعمالهم ودراستهم.‏

بدوره، أشار لؤي تركاوي إلى أن الاكتظاظ داخل الباصات يمثل أبرز مشكلات النقل ‏الداخلي، نتيجة ارتفاع عدد الركاب مقارنة بالطاقة الاستيعابية للآليات، مطالباً بزيادة ‏عدد الباصات بما يسهم في تخفيف الازدحام‎.‎

وفي المقابل، وصفت نظمية الحموي واقع المواصلات داخل المدينة بالجيد، لكنها ‏أكدت ضرورة زيادة عدد الباصات لتخفيف الازدحام وتحسين مستوى الخدمة.‏

صعوبات التنقل من الريف

وأوضحت إلهام التركاوي من قرية تسنين في ريف حمص الشمالي، أن سكان القرية ‏يواجهون صعوبات في التنقل من حمص وإليها، بسبب توقف السرافيس عن العمل ‏عند الساعة الثالثة بعد الظهر، ما يضطر من يتأخر في المدينة إلى الاستعانة بوسائل ‏نقل أخرى قد تكون أكثر كلفة، لافتة إلى أن الازدحام يشكل أبرز الملاحظات على ‏النقل الداخلي في المدينة.‏

بدورها، بيّنت المواطنة ريما الأحمد، من قرية زيتي البحرة في ريف حمص الجنوبي ‏الغربي، أن المنطقة تفتقر إلى وسائل النقل، سواء الباصات أو السرافيس، ما يضطر ‏السكان إلى الاعتماد على السيارات العابرة للوصول إلى المدينة، مشيرة إلى أن واقع ‏المواصلات داخل حمص أفضل مقارنة بالصعوبات التي يواجهونها في منطقتهم.‏

من جانبه، اعتبر محمد ياسين أن مستوى الخدمة جيد، ولا سيما بالنسبة للمترددين ‏إلى المدينة من الريف.‏

‏70 باصاً للنقل الداخلي بحمص

وفيما يتعلق بواقع عمل الشركة العامة للنقل الداخلي في حمص، أوضح مديرها العام ‏أيمن عبد الحي في تصريح لـ سانا، أن عدد الباصات العاملة حالياً في المدينة يبلغ ‌‏70 باصاً، موزعة على ثلاثة خطوط رئيسة، الأول من الكراج الشمالي إلى الكراج ‏الجنوبي مروراً بالسوق، والثاني من الكراج الشمالي إلى المدينة الجامعية، والثالث من ‏الكراج الشمالي إلى منطقة الادخار ومساكن الشبابية.‏

وأشار عبد الحي إلى تحسن واقع النقل خلال الفترة الأخيرة، نتيجة صيانة عدد من ‏الباصات المتوقفة وزيادة عدد الآليات العاملة، موضحاً أن الشركة ثبتت سبع نقاط ‏رقابية لمتابعة حركة الباصات، والتأكد من التزامها بمساراتها المحددة، وعدم تغيير خط ‏السير أو الاكتفاء بجزء منه، إلى جانب العمل على تشديد الرقابة على انتظام ‏الرحلات.‏

ولفت إلى أن الازدحام يتركز بصورة أساسية خلال فترة الذروة الصباحية، بين الساعة ‏السابعة والنصف والثامنة والربع، بالتزامن مع توجه الطلاب والموظفين إلى مدارسهم ‏وجامعاتهم وأعمالهم، وكذلك عند انتهاء دوام الطلاب في الجامعات والمعاهد، ولا سيما ‏عند نفق الجامعة، مبيناً أن الشركة تعمل على معالجة هذه المشكلة من خلال زيادة ‏عدد الباصات وتحسين تواتر الرحلات.‏

وكشف عبد الحي أن 15 باصاً إضافياً ستخضع لأعمال الصيانة، تمهيداً ‏لوضعها في الخدمة خلال الأشهر القليلة المقبلة، ما يسهم في إعادة تنظيم مواعيد ‏الرحلات بما يتناسب مع عدد الباصات العاملة واحتياجات المواطنين.‏