حمص-سانا
يشكّل الازدحام داخل باصات النقل الداخلي وطول فترات الانتظار، ولا سيما خلال ساعات الذروة الصباحية، أبرز الصعوبات التي يواجهها أهالي مدينة حمص، إلى جانب عدم انتظام الرحلات وصعوبة التنقل من بعض القرى والأرياف، وسط مطالب بزيادة عدد الباصات وتحسين تواترها وتعزيز الرقابة على أداء شركات النقل.
وفي استطلاع ميداني لمراسل سانا اليوم الأربعاء، أشار عدد من الأهالي إلى تحسن مستوى الخدمة والالتزام بخطوط السير والتعرفة المحددة وحسن تعامل السائقين، بينما ركزت الشكاوى على الازدحام وقلة الرحلات في بعض الأوقات، وما يترتب على ذلك من تأخر الطلاب والموظفين عن وجهاتهم.
مطالبات بزيادة عدد الباصات
وأوضح سام بلول أن الازدحام والوقوف لفترات طويلة داخل الباصات من أبرز المشكلات التي تواجه الركاب، مشيراً في الوقت نفسه إلى التزام الباصات بخطوط سيرها وحسن تعامل السائقين مع المواطنين.
من جهته، لفت تيسير محمد، وهو مدرس، إلى معاناة الطلاب والموظفين على طريق الشام بسبب عدم انتظام الرحلات خلال ساعات الصباح، موضحاً أن باصاً واحداً ينطلق بين الساعة السابعة والسابعة والربع، بينما لا تنطلق الرحلة التالية إلا عند الساعة الثامنة أو الثامنة والنصف، ما يضطر الركاب إلى الانتظار فترات طويلة، ويؤدي إلى تأخر بعضهم عن أعمالهم ودراستهم.
بدوره، أشار لؤي تركاوي إلى أن الاكتظاظ داخل الباصات يمثل أبرز مشكلات النقل الداخلي، نتيجة ارتفاع عدد الركاب مقارنة بالطاقة الاستيعابية للآليات، مطالباً بزيادة عدد الباصات بما يسهم في تخفيف الازدحام.
وفي المقابل، وصفت نظمية الحموي واقع المواصلات داخل المدينة بالجيد، لكنها أكدت ضرورة زيادة عدد الباصات لتخفيف الازدحام وتحسين مستوى الخدمة.
صعوبات التنقل من الريف
وأوضحت إلهام التركاوي من قرية تسنين في ريف حمص الشمالي، أن سكان القرية يواجهون صعوبات في التنقل من حمص وإليها، بسبب توقف السرافيس عن العمل عند الساعة الثالثة بعد الظهر، ما يضطر من يتأخر في المدينة إلى الاستعانة بوسائل نقل أخرى قد تكون أكثر كلفة، لافتة إلى أن الازدحام يشكل أبرز الملاحظات على النقل الداخلي في المدينة.
بدورها، بيّنت المواطنة ريما الأحمد، من قرية زيتي البحرة في ريف حمص الجنوبي الغربي، أن المنطقة تفتقر إلى وسائل النقل، سواء الباصات أو السرافيس، ما يضطر السكان إلى الاعتماد على السيارات العابرة للوصول إلى المدينة، مشيرة إلى أن واقع المواصلات داخل حمص أفضل مقارنة بالصعوبات التي يواجهونها في منطقتهم.
من جانبه، اعتبر محمد ياسين أن مستوى الخدمة جيد، ولا سيما بالنسبة للمترددين إلى المدينة من الريف.
70 باصاً للنقل الداخلي بحمص
وفيما يتعلق بواقع عمل الشركة العامة للنقل الداخلي في حمص، أوضح مديرها العام أيمن عبد الحي في تصريح لـ سانا، أن عدد الباصات العاملة حالياً في المدينة يبلغ 70 باصاً، موزعة على ثلاثة خطوط رئيسة، الأول من الكراج الشمالي إلى الكراج الجنوبي مروراً بالسوق، والثاني من الكراج الشمالي إلى المدينة الجامعية، والثالث من الكراج الشمالي إلى منطقة الادخار ومساكن الشبابية.
وأشار عبد الحي إلى تحسن واقع النقل خلال الفترة الأخيرة، نتيجة صيانة عدد من الباصات المتوقفة وزيادة عدد الآليات العاملة، موضحاً أن الشركة ثبتت سبع نقاط رقابية لمتابعة حركة الباصات، والتأكد من التزامها بمساراتها المحددة، وعدم تغيير خط السير أو الاكتفاء بجزء منه، إلى جانب العمل على تشديد الرقابة على انتظام الرحلات.
ولفت إلى أن الازدحام يتركز بصورة أساسية خلال فترة الذروة الصباحية، بين الساعة السابعة والنصف والثامنة والربع، بالتزامن مع توجه الطلاب والموظفين إلى مدارسهم وجامعاتهم وأعمالهم، وكذلك عند انتهاء دوام الطلاب في الجامعات والمعاهد، ولا سيما عند نفق الجامعة، مبيناً أن الشركة تعمل على معالجة هذه المشكلة من خلال زيادة عدد الباصات وتحسين تواتر الرحلات.
وكشف عبد الحي أن 15 باصاً إضافياً ستخضع لأعمال الصيانة، تمهيداً لوضعها في الخدمة خلال الأشهر القليلة المقبلة، ما يسهم في إعادة تنظيم مواعيد الرحلات بما يتناسب مع عدد الباصات العاملة واحتياجات المواطنين.