روما-سانا
دعا بابا الفاتيكان ليون الرابع عشر قوى العالم إلى وقف سباق التسلح والالتفات إلى معاناة الشعوب جراء النزاعات، محذراً من مخاطر توظيف التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي في الحروب.
وذكر موقع “فاتيكان نيوز” أن البابا شدّد، خلال لقائه الأسبوعي المفتوح في ساحة القديس بطرس اليوم، على ضرورة أن يدرك أصحاب النفوذ حجم المعاناة التي تطال المدنيين، ولا سيما الأطفال والعائلات، جراء الحروب، محذراً من أن استمرار سباق التسلح ينذر بكوارث كبيرة.
وأشار إلى أن التحول الرقمي يعيد تشكيل طبيعة الصراعات، مع بروز أنماط من الحروب الهجينة تشمل الهجمات السيبرانية والتلاعب بالمعلومات، فضلاً عن تنامي دور الآلات في القرارات الاستراتيجية، لافتاً إلى أن التقنيات المطورة لأغراض دفاعية يمكن أن تتحول سريعاً إلى أدوات هجومية.
ودعا البابا إلى دعم المؤسسات المعنية بالسلام وتعزيز التعاون والحوار بين الدول، وبناء نظام سياسي واقتصادي عالمي يقوم على تبادل الموارد الثقافية والمادية وخدمة البشرية.