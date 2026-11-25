روما-سانا‏

دعا بابا الفاتيكان ليون الرابع عشر قوى العالم إلى وقف سباق التسلح والالتفات إلى ‏معاناة الشعوب جراء النزاعات، محذراً من مخاطر توظيف التقنيات الرقمية والذكاء ‏الاصطناعي في الحروب.‏

وذكر موقع “فاتيكان نيوز” أن البابا شدّد، خلال لقائه الأسبوعي المفتوح في ساحة ‏القديس بطرس اليوم، على ضرورة أن يدرك أصحاب النفوذ حجم المعاناة التي تطال ‏المدنيين، ولا سيما الأطفال والعائلات، جراء الحروب، محذراً من أن استمرار سباق ‏التسلح ينذر بكوارث كبيرة.‏

وأشار إلى أن التحول الرقمي يعيد تشكيل طبيعة الصراعات، مع بروز أنماط من ‏الحروب الهجينة تشمل الهجمات السيبرانية والتلاعب بالمعلومات، فضلاً عن تنامي ‏دور الآلات في القرارات الاستراتيجية، لافتاً إلى أن التقنيات المطورة لأغراض دفاعية ‏يمكن أن تتحول سريعاً إلى أدوات هجومية.‏

ودعا البابا إلى دعم المؤسسات المعنية بالسلام وتعزيز التعاون والحوار بين الدول، ‏وبناء نظام سياسي واقتصادي عالمي يقوم على تبادل الموارد الثقافية والمادية وخدمة ‏البشرية.‏