القنيطرة-سانا‏

أنجزت الورشات الفنية في الشركة العامة لكهرباء القنيطرة تنفيذ حزمة من المشاريع الخدمية والتأهيلية ضمن خطتها ‏الاستثمارية، بهدف رفع موثوقية الشبكة الكهربائية وتحسين واقع التغذية في مختلف قرى وبلدات المحافظة، ولا سيما ‏المناطق التي تشهد عودة متزايدة للأهالي، حيث تم تأهيل 11 مركز تحويل، واستبدال 17 كم من الشبكات بعدد من المناطق.‏

وأوضح مدير عام الشركة العامة لكهرباء القنيطرة المهندس بشار الحمدان في تصريح لـ سانا اليوم الأربعاء، أن أعمال تأهيل ‏مراكز التحويل شملت 11 مركزاً في عدة قرى، منها عين القاضي وعين الزيتون، حيث رُفعت استطاعة ‏كل مركز من ‌‏100 ك.ف.أ إلى 200 ك.ف.أ، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على تحسين التغذية الكهربائية لأكثر من 50 ‏مشتركاً في كل ‏مركز، لافتاً إلى استبدال 15 كم من شبكات التوتر المنخفض، و2 كم من شبكات التوتر المتوسط، إضافةً إلى ‏تنفيذ توسعات ‏بطول 8 كم.‏

وأشار إلى أن الخطة الاستثمارية للشركة تركز على إنشاء مراكز تحويل جديدة، واستبدال وتجديد وتوسيع المراكز القائمة، ‏مبيناً أنه تم ‏رصد الاعتمادات اللازمة لإنشاء 12 مركز تحويل، أُنجز منها 5 مراكز ودخلت الخدمة، بينما يجري العمل حالياً ‏على تنفيذ ‌‏3 مراكز، كما تم الإعلان عن مركزين آخرين، إلى جانب استكمال إجراءات استلام مسارات مركزين إضافيين.‏

وفي إطار معالجة الاختناقات والأعطال المتكررة، بيّن مدير الشركة أنه تم استبدال الكبل الأرضي في قرية جبا بطول 1.2 ‏كم بشبكة هوائية، لافتاً إلى أن هذا الخط يغذي المنطقة الشمالية من القرية، إضافة إلى مضخة المياه الرئيسة الحيوية ‏التي تروي المنطقة.‏

وأشار إلى أن أعمال التأهيل شملت أيضاً تركيب 500 عداد أحادي و500 عداد ثلاثي جديد للمشتركين، وصيانة أكثر من ‌‏3000 عداد، فضلاً عن إعادة تأهيل الشبكات وتركيب أكثر من 30 عموداً في عدد من القرى العائد أهلها، كأم باطنة ورسم ‏الخوالد وممتنة، مؤكداً وجود خطة طوارئ تعمل على مدار الساعة لصيانة أي أضرار قد تلحق بالشبكة.‏

تحسن في الكهرباء بعد أعمال التأهيل

وعبّر عدد من الأهالي والفعاليات المحلية عن ارتياحهم لأعمال الصيانة والتأهيل الجارية، والتي انعكست تحسناً في واقع ‏التغذية الكهربائية واستقرارها، حسب تعبيرهم، حيث أشار كنان الخبي من قرية مسحرة إلى التحسن الملحوظ في قوة التيار ‏الكهربائي واستقراره عقب تنفيذ أعمال الصيانة الأخيرة، معرباً في الوقت ذاته عن أمله بتخفيف ساعات التقنين التي تثقل ‏كاهل الأهالي.‏

بدوره، لفت علاء الأحمد من أهالي بلدة جبا إلى أهمية تركيب الأبراج والأعمدة الجديدة في بلدة جبا، موضحاً أن هذه الخطوة ‏تعزز من جودة التغذية الكهربائية وموثوقيتها، وتخفف من الأعباء المادية التي يتحملها المواطنون جراء الأعطال أو اللجوء ‏لبدائل مكلفة.‏

بينما نوه شاهر الطحان من مدينة السلام بالجهود المبذولة لاستبدال الأمراس التالفة، وإيصال التيار الكهربائي إلى القرى ‏والتجمعات السكنية التي كانت تعاني من ضعف التغذية أو انعدامها، مؤكداً أن عودة الكهرباء تشكل ركيزة أساسية لدعم ‏الاستقرار وعودة الأهالي إلى قراهم.‏

وكانت الشركة العامة لكهرباء القنيطرة بدأت في العاشر من تشرين الثاني الجاري، أعمال تأهيل شبكة التوتر المنخفض في ‏قرى أم باطنة وممتنة والمربعات التابعة لبلدتي نبع الصخر ورسم الخوالد، بهدف معالجة الاختناقات وتحسين استقرار ‏التغذية الكهربائية، تلبيةً لاحتياجات الأهالي.‏

يُذكر أن قطاع الكهرباء في محافظة القنيطرة تعرض لأضرار كبيرة خلال السنوات الماضية، نتيجة الاعتداءات والأعمال ‏التخريبية، ما استدعى وضع خطط إسعافية واستثمارية متتالية لإعادة بناء البنى التحتية المتضررة، ومواكبة التوسع السكاني ‏وعودة المهجرين إلى قراهم وبلداتهم.‏