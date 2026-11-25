القنيطرة-سانا
أنجزت الورشات الفنية في الشركة العامة لكهرباء القنيطرة تنفيذ حزمة من المشاريع الخدمية والتأهيلية ضمن خطتها الاستثمارية، بهدف رفع موثوقية الشبكة الكهربائية وتحسين واقع التغذية في مختلف قرى وبلدات المحافظة، ولا سيما المناطق التي تشهد عودة متزايدة للأهالي، حيث تم تأهيل 11 مركز تحويل، واستبدال 17 كم من الشبكات بعدد من المناطق.
وأوضح مدير عام الشركة العامة لكهرباء القنيطرة المهندس بشار الحمدان في تصريح لـ سانا اليوم الأربعاء، أن أعمال تأهيل مراكز التحويل شملت 11 مركزاً في عدة قرى، منها عين القاضي وعين الزيتون، حيث رُفعت استطاعة كل مركز من 100 ك.ف.أ إلى 200 ك.ف.أ، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على تحسين التغذية الكهربائية لأكثر من 50 مشتركاً في كل مركز، لافتاً إلى استبدال 15 كم من شبكات التوتر المنخفض، و2 كم من شبكات التوتر المتوسط، إضافةً إلى تنفيذ توسعات بطول 8 كم.
وأشار إلى أن الخطة الاستثمارية للشركة تركز على إنشاء مراكز تحويل جديدة، واستبدال وتجديد وتوسيع المراكز القائمة، مبيناً أنه تم رصد الاعتمادات اللازمة لإنشاء 12 مركز تحويل، أُنجز منها 5 مراكز ودخلت الخدمة، بينما يجري العمل حالياً على تنفيذ 3 مراكز، كما تم الإعلان عن مركزين آخرين، إلى جانب استكمال إجراءات استلام مسارات مركزين إضافيين.
وفي إطار معالجة الاختناقات والأعطال المتكررة، بيّن مدير الشركة أنه تم استبدال الكبل الأرضي في قرية جبا بطول 1.2 كم بشبكة هوائية، لافتاً إلى أن هذا الخط يغذي المنطقة الشمالية من القرية، إضافة إلى مضخة المياه الرئيسة الحيوية التي تروي المنطقة.
وأشار إلى أن أعمال التأهيل شملت أيضاً تركيب 500 عداد أحادي و500 عداد ثلاثي جديد للمشتركين، وصيانة أكثر من 3000 عداد، فضلاً عن إعادة تأهيل الشبكات وتركيب أكثر من 30 عموداً في عدد من القرى العائد أهلها، كأم باطنة ورسم الخوالد وممتنة، مؤكداً وجود خطة طوارئ تعمل على مدار الساعة لصيانة أي أضرار قد تلحق بالشبكة.
تحسن في الكهرباء بعد أعمال التأهيل
وعبّر عدد من الأهالي والفعاليات المحلية عن ارتياحهم لأعمال الصيانة والتأهيل الجارية، والتي انعكست تحسناً في واقع التغذية الكهربائية واستقرارها، حسب تعبيرهم، حيث أشار كنان الخبي من قرية مسحرة إلى التحسن الملحوظ في قوة التيار الكهربائي واستقراره عقب تنفيذ أعمال الصيانة الأخيرة، معرباً في الوقت ذاته عن أمله بتخفيف ساعات التقنين التي تثقل كاهل الأهالي.
بدوره، لفت علاء الأحمد من أهالي بلدة جبا إلى أهمية تركيب الأبراج والأعمدة الجديدة في بلدة جبا، موضحاً أن هذه الخطوة تعزز من جودة التغذية الكهربائية وموثوقيتها، وتخفف من الأعباء المادية التي يتحملها المواطنون جراء الأعطال أو اللجوء لبدائل مكلفة.
بينما نوه شاهر الطحان من مدينة السلام بالجهود المبذولة لاستبدال الأمراس التالفة، وإيصال التيار الكهربائي إلى القرى والتجمعات السكنية التي كانت تعاني من ضعف التغذية أو انعدامها، مؤكداً أن عودة الكهرباء تشكل ركيزة أساسية لدعم الاستقرار وعودة الأهالي إلى قراهم.
وكانت الشركة العامة لكهرباء القنيطرة بدأت في العاشر من تشرين الثاني الجاري، أعمال تأهيل شبكة التوتر المنخفض في قرى أم باطنة وممتنة والمربعات التابعة لبلدتي نبع الصخر ورسم الخوالد، بهدف معالجة الاختناقات وتحسين استقرار التغذية الكهربائية، تلبيةً لاحتياجات الأهالي.
يُذكر أن قطاع الكهرباء في محافظة القنيطرة تعرض لأضرار كبيرة خلال السنوات الماضية، نتيجة الاعتداءات والأعمال التخريبية، ما استدعى وضع خطط إسعافية واستثمارية متتالية لإعادة بناء البنى التحتية المتضررة، ومواكبة التوسع السكاني وعودة المهجرين إلى قراهم وبلداتهم.