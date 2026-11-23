حلب-سانا
أقام المركز الثقافي في حي العزيزية بمدينة حلب، اليوم الأحد، فعالية ثقافية وترفيهية للأطفال، نظمتها دائرة ثقافة الطفل في مديرية الثقافة بالتعاون مع منظمة الرؤية العالمية، بمناسبة اليوم العالمي للطفل، بهدف الجمع بين التعلم والترفيه وتنمية مهارات الأطفال وتعزيز مشاركتهم المجتمعية.
وتضمنت الفعالية ألعاباً ومسابقات وفقرات فنية وتوزيع هدايا، ضمن مساحة آمنة تتيح للأطفال التعبير عن أنفسهم وإبراز مواهبهم وتنمية قدراتهم الإبداعية.
وأوضح رئيس دائرة ثقافة الطفل في مديرية الثقافة بحلب رامز خوجة، لمراسلة سانا، أن الفعالية تأتي في إطار اهتمام المديرية برعاية الطفولة وتعزيز حضورها الثقافي والترفيهي وتنشيط الحراك الفني، مبيناً أنها تهدف إلى توفير بيئة تجمع بين المتعة والفائدة والتعبير الفني، وتؤكد حق الأطفال في اللعب وممارسة الأنشطة المختلفة بأمان.
من جانبه، أشار مسؤول الحماية في منظمة الرؤية العالمية بحلب عبد الكريم العويد إلى أن الفعالية تضمنت برامج حوارية وتوعوية تفاعلية، مؤكداً أن التنسيق مع مديرية الثقافة يسهم في توحيد الجهود للوصول إلى شريحة أوسع من الأطفال، ونشر الوعي بحقوقهم، وضمان استمرارية المبادرات الداعمة لهم في المحافظة.
وتندرج الفعالية ضمن البرامج الثقافية والاجتماعية الهادفة إلى دعم الطفولة وتفعيل دور المراكز الثقافية في حلب، حيث شهد شهرا تموز وآب الماضيان تنفيذ أنشطة تفاعلية وورشات فنية وتربوية استهدفت الأطفال واليافعين في أحياء المدينة وريفها.