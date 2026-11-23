حلب-سانا‏

أقام المركز الثقافي في حي العزيزية بمدينة حلب، اليوم الأحد، فعالية ثقافية وترفيهية ‏للأطفال، نظمتها دائرة ثقافة الطفل في مديرية الثقافة بالتعاون مع منظمة الرؤية ‏العالمية، بمناسبة اليوم العالمي للطفل، بهدف الجمع بين التعلم والترفيه وتنمية مهارات ‏الأطفال وتعزيز مشاركتهم المجتمعية.‏

وتضمنت الفعالية ألعاباً ومسابقات وفقرات فنية وتوزيع هدايا، ضمن مساحة آمنة تتيح ‏للأطفال التعبير عن أنفسهم وإبراز مواهبهم وتنمية قدراتهم الإبداعية.‏

وأوضح رئيس دائرة ثقافة الطفل في مديرية الثقافة بحلب رامز خوجة، لمراسلة سانا، ‏أن الفعالية تأتي في إطار اهتمام المديرية برعاية الطفولة وتعزيز حضورها الثقافي ‏والترفيهي وتنشيط الحراك الفني، مبيناً أنها تهدف إلى توفير بيئة تجمع بين المتعة ‏والفائدة والتعبير الفني، وتؤكد حق الأطفال في اللعب وممارسة الأنشطة المختلفة ‏بأمان.‏

من جانبه، أشار مسؤول الحماية في منظمة الرؤية العالمية بحلب عبد الكريم العويد ‏إلى أن الفعالية تضمنت برامج حوارية وتوعوية تفاعلية، مؤكداً أن التنسيق مع مديرية ‏الثقافة يسهم في توحيد الجهود للوصول إلى شريحة أوسع من الأطفال، ونشر الوعي ‏بحقوقهم، وضمان استمرارية المبادرات الداعمة لهم في المحافظة.‏

وتندرج الفعالية ضمن البرامج الثقافية والاجتماعية الهادفة إلى دعم الطفولة وتفعيل ‏دور المراكز الثقافية في حلب، حيث شهد شهرا تموز وآب الماضيان تنفيذ أنشطة ‏تفاعلية وورشات فنية وتربوية استهدفت الأطفال واليافعين في أحياء المدينة وريفها.‏