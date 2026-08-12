ندوة في درعا تناقش تطوير العمل الإداري وترسيخ ثقافة الإبداع في المؤسسات العامة

درعا- سانا‏

أقامت مديرية التنمية الإدارية في محافظة درعا اليوم الأربعاء ندوةً تدريبية بعنوان “الإبداع ‏والتغيير”، شارك فيها أكثر من 200 إداري وكادر من العاملين في المؤسسات والجهات والمديريات ‏العامة، وتناولت سبُل تطوير العمل الإداري، وتعزيز ثقافة الابتكار والمبادرة، والارتقاء بمستوى ‏الأداء المؤسسي.‏

وشكلت الندوة، التي أُقيمت في البناء الجديد لمحافظة درعا، مساحةً لتبادل الخبرات ومناقشة سبل ‏الانتقال من أساليب العمل التقليدية إلى ممارسات أكثر فاعلية، بما ينسجم مع متطلبات المرحلة ‏ويُسهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.‏

تحديث أساليب العمل لرفع كفاءة المؤسسات

وأوضح مدير مديرية التنمية الإدارية في درعا حسين النصيرات في تصريح لـ سانا، أن الندوة تأتي ‏ضمن برنامج المديرية الهادف إلى تطوير قدرات الكوادر في الجهات العامة، وتعزيز تبادل المعرفة ‏والخبرات، وتحفيز العاملين على المبادرة والإبداع، إلى جانب التعريف بالممارسات الحديثة في ‏مجالي الإبداع وإدارة التغيير.‏

وبيّن النصيرات أن بناء مؤسسات فاعلة يتطلب إعادة النظر في الأفكار والإجراءات وأساليب ‏العمل المعتمدة، والانتقال إلى نماذج أكثر كفاءة ومرونة وقدرة على مواكبة احتياجات المرحلة، ‏مؤكداً أن تطوير العنصر البشري وتنمية مهاراته يمثلان ركيزة أساسية في عملية بناء المؤسسات.‏

مناقشة تحديات التغيير

من جانبه، أشار المدرب الدولي في الندوة عمار شهاب إلى أن الندوة أتاحت فرصةً للتواصل ‏المباشر مع عددٍ واسع من قادة الدوائر والإدارات في المحافظة، ومناقشة مفاهيم الإبداع والابتكار ‏والتغيير من خلال جلسات العصف الذهني.‏

ولفت شهاب إلى أن المشاركين في الندوة ناقشوا الممارسات التي تحتاج إلى التغيير، إلى جانب ‏الأدوات والاستراتيجيات التي يمكن توظيفها في المرحلة المقبلة، كما عملوا على تطوير عدد من ‏المهارات المرتبطة بالإبداع والابتكار، وبحثوا موضوعات تتعلق بالمأسسة وقياس الأداء الوظيفي ‏وبناء إدارات أكثر فاعلية.‏

رمزية المكان.. تحويل الذاكرة إلى مساحة للمعرفة

وحول أهمية مكان إقامة الندوة، أوضح شهاب أن البناء الذي ارتبط خلال فترة النظام البائد ‏بالاعتقال والقتل، تحول بعد تأهيله عقب التحرير إلى فضاءٍ للتدريب واللقاء وتبادل الأفكار، ليتم ‏الانتقال من وظيفة ارتبطت بالقمع إلى مساحةٍ مخصصة للمعرفة والتطوير، يحمل دلالةً على ‏التوجه نحو بناء مؤسسات جديدة تقوم على الإبداع والعمل وخدمة المجتمع.‏

وأكد المشارك أيهم الشهباني أن اللقاءات التدريبية تُسهم في تطوير مهارات العاملين في المؤسسات ‏العامة، مشيراً إلى أن الإبداع والتغيير يشكلان مدخلاً أساسياً لتحسين الأداء وتطوير بيئة العمل، ‏ولا سيما من خلال تبادل الأفكار والخبرات بين الكوادر.‏

وتندرج الندوة ضمن جهود مديرية التنمية الإدارية في درعا لتعزيز التدريب والتطوير الوظيفي، ‏ونشر ثقافة الإبداع والابتكار في المؤسسات العامة، بما يرفع كفاءة العاملين ويدعم تحسين الأداء ‏المؤسسي.‏





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