ندوة في درعا تناقش تطوير العمل الإداري وترسيخ ثقافة الإبداع في المؤسسات العامة

درعا- سانا
أقامت مديرية التنمية الإدارية في محافظة درعا اليوم الأربعاء ندوةً تدريبية بعنوان “الإبداع والتغيير”، شارك فيها أكثر من 200 إداري وكادر من العاملين في المؤسسات والجهات والمديريات العامة، وتناولت سبُل تطوير العمل الإداري، وتعزيز ثقافة الابتكار والمبادرة، والارتقاء بمستوى الأداء المؤسسي.
وشكلت الندوة، التي أُقيمت في البناء الجديد لمحافظة درعا، مساحةً لتبادل الخبرات ومناقشة سبل الانتقال من أساليب العمل التقليدية إلى ممارسات أكثر فاعلية، بما ينسجم مع متطلبات المرحلة ويُسهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
تحديث أساليب العمل لرفع كفاءة المؤسسات
وأوضح مدير مديرية التنمية الإدارية في درعا حسين النصيرات في تصريح لـ سانا، أن الندوة تأتي ضمن برنامج المديرية الهادف إلى تطوير قدرات الكوادر في الجهات العامة، وتعزيز تبادل المعرفة والخبرات، وتحفيز العاملين على المبادرة والإبداع، إلى جانب التعريف بالممارسات الحديثة في مجالي الإبداع وإدارة التغيير.
وبيّن النصيرات أن بناء مؤسسات فاعلة يتطلب إعادة النظر في الأفكار والإجراءات وأساليب العمل المعتمدة، والانتقال إلى نماذج أكثر كفاءة ومرونة وقدرة على مواكبة احتياجات المرحلة، مؤكداً أن تطوير العنصر البشري وتنمية مهاراته يمثلان ركيزة أساسية في عملية بناء المؤسسات.
مناقشة تحديات التغيير
من جانبه، أشار المدرب الدولي في الندوة عمار شهاب إلى أن الندوة أتاحت فرصةً للتواصل المباشر مع عددٍ واسع من قادة الدوائر والإدارات في المحافظة، ومناقشة مفاهيم الإبداع والابتكار والتغيير من خلال جلسات العصف الذهني.
ولفت شهاب إلى أن المشاركين في الندوة ناقشوا الممارسات التي تحتاج إلى التغيير، إلى جانب الأدوات والاستراتيجيات التي يمكن توظيفها في المرحلة المقبلة، كما عملوا على تطوير عدد من المهارات المرتبطة بالإبداع والابتكار، وبحثوا موضوعات تتعلق بالمأسسة وقياس الأداء الوظيفي وبناء إدارات أكثر فاعلية.
رمزية المكان.. تحويل الذاكرة إلى مساحة للمعرفة
وحول أهمية مكان إقامة الندوة، أوضح شهاب أن البناء الذي ارتبط خلال فترة النظام البائد بالاعتقال والقتل، تحول بعد تأهيله عقب التحرير إلى فضاءٍ للتدريب واللقاء وتبادل الأفكار، ليتم الانتقال من وظيفة ارتبطت بالقمع إلى مساحةٍ مخصصة للمعرفة والتطوير، يحمل دلالةً على التوجه نحو بناء مؤسسات جديدة تقوم على الإبداع والعمل وخدمة المجتمع.
وأكد المشارك أيهم الشهباني أن اللقاءات التدريبية تُسهم في تطوير مهارات العاملين في المؤسسات العامة، مشيراً إلى أن الإبداع والتغيير يشكلان مدخلاً أساسياً لتحسين الأداء وتطوير بيئة العمل، ولا سيما من خلال تبادل الأفكار والخبرات بين الكوادر.
وتندرج الندوة ضمن جهود مديرية التنمية الإدارية في درعا لتعزيز التدريب والتطوير الوظيفي، ونشر ثقافة الإبداع والابتكار في المؤسسات العامة، بما يرفع كفاءة العاملين ويدعم تحسين الأداء المؤسسي.