الأمن الداخلي في الميادين يلقي القبض على عنصرين من “داعش” خططا لزعزعة الأمن

دير الزور-سانا

تمكنت مديرية الأمن الداخلي في منطقة الميادين بمحافظة دير الزور من إلقاء القبض على شخصين، قاما برمي قنبلة يدوية نحو مبنى المديرية قبل أيام.

وذكر مصدر أمني لـ سانا، أن الجهات الأمنية ألقت القبض على الموقوفَين محمد العواد وعبد اللطيف الهندي بعد متابعة ميدانية دقيقة وتحريات مستمرة، مبيناً أن التحقيقات الأولية وفحص هواتف الموقوفين كشفا عن انتمائهما لإحدى خلايا تنظيم “داعش” الإرهابي، حيث كانا يخططان لتنفيذ أعمال تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار.

وأشار المصدر إلى أن رصد نشاطات الموقوفين وتحركاتهما ساهم في جمع الأدلة واستكمال الإجراءات القانونية، لافتاً إلى أنه تمت إحالتهما إلى الجهات القضائية المختصة.

يذكر أن الوحدات الأمنية في وزارة الداخلية نفذت في الثامن من الشهر الفائت، وبالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة، عملية أمنية واسعة استهدفت خلايا إرهابية تابعة لتنظيم “داعش” في عدد من المحافظات، وذلك بناءً على معلومات استخبارية دقيقة ومتابعة حثيثة لتحركات هذه العناصر على مدى أسابيع.