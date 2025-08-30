اجتماع في التنمية الإدارية لتطوير قوانين الخدمة المدنية والتنظيم الإداري

دمشق-سانا

ناقش وزير التنمية الإدارية محمد حسان السكاف مع فريق عمل من لجنتي القوانين المركزية، وإعادة النظر بالقوانين الاستثنائية في الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية لشؤون مجلس الوزراء، واقع العمل في الوزارة لجهة متابعة الصكوك القانونية المتعلقة بالوزارة.

وبين الوزير السكاف خلال اللقاء في مبنى الوزارة بدمشق، أن التنمية الإدارية تعمل حالياً على عدة مشاريع لصكوك تشريعية تتضمن قوانين الخدمة المدنية، والتنظيم المؤسساتي، وقانون التدريب والاعتمادية.

ووفق قناة الأمانة على تلغرام اليوم، قدم فريق العمل في الوزارة رؤيتهم واستفساراتهم حول بعض النقاط الواردة في القوانين المذكورة.

وأكد المجتمعون أهمية التنسيق القانوني والتواصل المستمر بين وزارة التنمية الإدارية والأمانة العامة لرئاسة الجمهورية، بهدف معالجة أي إشكالات قانونية أو معوقات قد تعترض العمل، بما يسهم في الارتقاء بالعمل القانوني لدى الجهات العامة.