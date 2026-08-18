باراك: الغارات الإسرائيلية على مطار أبو الظهور تصعيد خطير

دمشق-سانا
أكّد المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص إلى سوريا والعراق توماس باراك أن الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت مطار أبو الظهور العسكري في إدلب تشكل تصعيداً غير مبرر لا يُسهم في تعزيز الاستقرار الإقليمي.
وقال باراك في تدوينة على منصة إكس اليوم الثلاثاء: “نشعر بقلق بالغ إزاء الغارات الجوية الإسرائيلية المؤكدة على قاعدة أبو الظهور الجوية، والتي تُعدّ تصعيداً غير مبرر لا يُسهم في تعزيز الاستقرار الإقليمي.
ولفت باراك إلى أن الحكومة السورية لم تتبن أي موقف عدائي بل على العكس، أبدت مراراً وتكراراً رغبتها في خفض التصعيد، موضحاً أنّ الولايات المتحدة، استضافت في الماضي وستواصل في المستقبل، استضافة النقاشات بغية تشجيع الحوار الدبلوماسي، بدلاً من اللجوء إلى العنف العسكري الذي يُسبب إحباطاً لكلا الجانبين.
وشدد باراك على أن اتفاقيات خفض التصعيد الدائمة تبنى دائماً من خلال الحوارات المستمرة مع جميع الدول والأطراف المعنية.
وأضاف: “لا تزال الولايات المتحدة تؤمن بأن ضبط النفس والتواصل هما المسار الأكثر بناءً، ونحث جميع الأطراف على إعطاء الأولوية للحوار المنطقي على أي حوادث عسكرية أخرى”.
وأدانت سوريا في وقت سابق اليوم الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت مطار أبو الظهور العسكري، وأكدت أنها تشكل عدواناً غير مبرر وانتهاكاً صارخاً لسيادتها، وتصعيداً خطيراً يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة.