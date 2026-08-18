باراك: الغارات الإسرائيلية على مطار أبو الظهور تصعيد خطير

دمشق-سانا‏

أكّد المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص ‌‏إلى سوريا والعراق توماس باراك أن الغارات ‏الجوية الإسرائيلية التي استهدفت مطار أبو ‏الظهور العسكري في إدلب تشكل ‏تصعيداً غير مبرر لا يُسهم في تعزيز الاستقرار الإقليمي.‏

وقال باراك في تدوينة على منصة إكس اليوم الثلاثاء: “نشعر بقلق بالغ إزاء الغارات ‏الجوية الإسرائيلية المؤكدة على قاعدة أبو الظهور الجوية، والتي تُعدّ تصعيداً غير ‏مبرر لا يُسهم في تعزيز الاستقرار الإقليمي.‏

ولفت باراك إلى أن الحكومة السورية لم تتبن أي موقف عدائي بل على العكس، ‏أبدت مراراً وتكراراً رغبتها في خفض التصعيد، موضحاً أنّ الولايات المتحدة، ‏استضافت في الماضي وستواصل في المستقبل، استضافة النقاشات بغية تشجيع ‏الحوار الدبلوماسي، بدلاً من اللجوء إلى العنف العسكري الذي يُسبب إحباطاً لكلا ‏الجانبين.‏

وشدد باراك على أن اتفاقيات خفض التصعيد الدائمة تبنى دائماً من خلال الحوارات ‏المستمرة مع جميع الدول والأطراف المعنية.‏

وأضاف: “لا تزال الولايات المتحدة تؤمن بأن ضبط النفس والتواصل هما المسار ‏الأكثر بناءً، ونحث جميع الأطراف على إعطاء الأولوية للحوار المنطقي على أي ‏حوادث عسكرية أخرى”.‏

وأدانت سوريا في وقت سابق اليوم الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت مطار ‏أبو ‏الظهور العسكري، وأكدت أنها تشكل عدواناً غير مبرر وانتهاكاً صارخاً لسيادتها، ‌‏وتصعيداً خطيراً يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة.‏