دمشق-سانا



بحثت ورشة عمل تشاورية وطنية نظمتها وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث، اليوم الأحد، أولويات الاستراتيجية الوطنية للحد من مخاطر الكوارث، ودور الجهات الحكومية في إعدادها، وذلك بمشاركة ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية، وبالتنسيق مع منظمة الإغاثة الكاثوليكية (CRS) ومكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث (UNDRR).

وذكرت الوزارة في قناتها على تلغرام أن الورشة التي أقيمت في مبنى الوزارة بدمشق، استعرضت النتائج الأولية لمراجعة السياسات والأطر التشريعية والمؤسسية ذات الصلة بالحد من مخاطر الكوارث في سوريا، كما ناقشت مراحل إعداد الاستراتيجية، بدءاً من تحليل المخاطر والفجوات المؤسسية، وتحديد الأهداف والأولويات، وصولاً إلى وضع خطة التنفيذ ومؤشرات المتابعة.

وتناول المشاركون أدوار الجهات المعنية وآليات التنسيق القائمة فيما بينها، وحددوا المجالات التي تتطلب مزيداً من البيانات والمراجعة، لاستكمال التحليل وتحديد الأولويات الوطنية، بما ينسجم مع الاحتياجات الفعلية ومتطلبات المرحلة المقبلة.



كما بحثت الورشة تشكيل الفريق الوطني المعني بإعداد الاستراتيجية، والجهات التي ينبغي أن يضمها، وآليات تبادل المعلومات، ودور الوزارات والمؤسسات المعنية في إعداد مسودات الاستراتيجية ومراجعتها.



وتعمل وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث على بناء منظومة وطنية متكاملة لإدارة الطوارئ والحد من مخاطر الكوارث، وتعزيز التنسيق والشراكات مع الجهات الوطنية والمنظمات الدولية، بما يسهم في رفع الجاهزية وتحسين قدرات الاستجابة، ولا سيما في ظل التحديات التي تواجهها سوريا، نتيجة ما خلفته جرائم النظام البائد وسنوات الحرب من أضرار واسعة في البنية التحتية والمجتمعات.