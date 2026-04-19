وزارة العدل تتسلم سجن غويران والقصر العدلي بالحسكة تمهيداً لتفعيل المنظومة القضائية

الحسكة-سانا

تسلم وفد من وزارة العدل برئاسة النائب العام للجمهورية العربية السورية القاضي المستشار حسان التربة القصر العدلي بمدينة الحسكة، والسجن المركزي في حي غويران، واطلع على أوضاع النزلاء، تمهيداً لإنشاء مكتب قانوني يتبع للنيابة العامة في وزارة العدل لمتابعة شؤونهم.

وأوضح القاضي التربة في تصريح نشرته مديرية الإعلام في الحسكة، أنه في إطار التنسيق والتعاون مع الإدارة العامة للسجون التابعة لوزارة الداخلية، جرى استلام السجن المركزي في محافظة الحسكة، حيث تم تنفيذ جولة ميدانية داخل السجن شملت عدداً من المهاجع، إضافة إلى لقاء عدد من النزلاء، والاستماع إلى مطالبهم وملاحظاتهم.

وأشار إلى أنه سيتم إنشاء مكتب قانوني داخل السجن يتبع للنيابة العامة في وزارة العدل، على غرار المكاتب القانونية التي أُحدثت في باقي المحافظات، مبيناً أن من مهام هذا المكتب متابعة قضايا النزلاء، ومعالجة مشكلاتهم القانونية.

وبيّن القاضي التربة أن الزيارة تأتي بتوجيه من وزير العدل، وشملت لقاء محافظ الحسكة، ثم التوجه إلى القصر العدلي في المدينة، واستلامه بغية إعادة تفعيله، إضافة إلى الاجتماع مع القضاة والعاملين فيه.

وأكد أنه تم إجراء جولة في القصر العدلي، مشيراً إلى أن العمل جارٍ على إعادة تفعيله في القريب العاجل، ليباشر القضاة استقبال المراجعين والنظر في القضايا، لافتاً إلى أن المبنى يحتاج إلى أعمال ترميم وصيانة قبل استئناف العمل بشكل كامل.

وأشار القاضي التربة إلى أن المسؤول العام لإدارة السجون في الجمهورية العربية السورية رافق الزيارة، حيث يجري العمل على استلام السجون في محافظة الحسكة، تمهيداً لربطها بالمحاكم التابعة لوزارة العدل، بما يعزز التكامل بين المؤسسات القضائية والإصلاحية، ويكرس سيادة القانون.

ووصل اليوم، وفد حكومي من وزارة العدل برئاسة النائب العام في الجمهورية العربية السورية القاضي حسان التربة إلى محافظة الحسكة، حيث التقى المحافظ نور الدين أحمد، بحضور الفريق الرئاسي، وذلك لبحث تفعيل المؤسسات العدلية والقضاء في المحافظة.