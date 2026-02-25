مباحثات في دمشق لتعزيز الشراكة مع “إيرباص” في مجال الطيران المدني

دمشق-سانا

بحث رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي السوري عمر الحصري، اليوم، مع القائم بأعمال السفارة الفرنسية بدمشق، جان بابتيست فايفر، ووفد من شركة “إيرباص” الفرنسية، فرص تطوير التعاون المشترك في مجالات الطيران المدني والنقل الجوي.

وذكرت الهيئة في قناتها عبر التلغرام، أن اللقاء الذي عقد بين الجانبين في مقره الهيئة بدمشق، تناول فرص الشراكة الفنية والتقنية، بما يسهم في تحديث البنية التحتية لقطاع الطيران المدني ورفع كفاءة التشغيل وفق المعايير الدولية المعتمدة، وبما يدعم خطط التحديث والتوسّع في قطاع النقل الجوي السوري.

وأكد الجانبان أهمية تعزيز قنوات التواصل وتبادل الخبرات، بما يخدم المصالح المشتركة، ويسهم في تطوير منظومة الطيران المدني، بما يتماشى مع المتطلبات الفنية والتشغيلية الحديثة.

وضم وفد شركة “إيرباص” المدير التجاري لشركة الأمن والأمان تيبو فايفر، ومدير النمو لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تيري كلوتيه، فيما حضر من الجانب السوري معاون رئيس الهيئة سامح عرابي.

وتندرج هذه المباحثات في إطار مساعي الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي لتحديث أسطول الطيران والبنية التحتية للمطارات، ومواءمة أنظمة التشغيل والسلامة مع المعايير الدولية، بما يعزز قدرة القطاع على استعادة دوره الحيوي في دعم الاقتصاد الوطني.

وتعد شركة “إيرباص” من أكبر الشركات العالمية في صناعة الطائرات المدنية والعسكرية، وتأسست عام 1970 كمشروع أوروبي مشترك، وتتخذ من مدينة تولوز الفرنسية مقراً تنفيذياً رئيسياً لها، وتعمل في مجالات تصنيع الطائرات وتطوير أنظمة الطيران والخدمات المرتبطة بها.

