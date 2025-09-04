الحرارة إلى انخفاض والجو صحو بشكل عام

دمشق-سانا

تميل درجات الحرارة للانخفاض قليلاً مع بقائها أعلى من معدلاتها بحوالي “1-3” درجات مئوية، والجو حار نسبياً وصحو بشكل عام، وغائم جزئياً فوق المناطق الساحلية مع بقاء الفرصة لهطل زخات من المطر فوق تلك المناطق، وسديمي مغبرّ في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية.

وأوضحت مديرية الأرصاد الجوية أن الجو يكون لطيفاً بشكلٍ عام، مائلاً للبرودة في المرتفعات الجبلية، مع نسبة رطوبة مرتفعة في أغلب المناطق، واحتمال تشكل ضباب خفيف في أجزاء من المنطقة الوسطى والقلمون خلال ساعات الصباح الباكر.

وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة تتجاوز سرعتها 55 كم/سا أحياناً، وخاصة على المناطق الشمالية الغربية والوسطى والجنوبية تثير الغبار في تلك المناطق، فيما يكون موج البحر خفيفاً إلى متوسط الارتفاع.

الجمعة والسبت القادمان: تميل درجات الحرارة للارتفاع قليلاً لتصبح أعلى من معدلاتها بحوالي “2-4” درجات مئوية، والجو صحو وحار نسبياً بشكل عام مع ظهور بعض السحب المتفرقة، وسديمي مغبرّ في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية.

الأحد والإثنين والثلاثاء: انخفاض تدريجي على درجات الحرارة لتصبح حول معدلاتها أو أدنى بقليل، والجو صيفي عادي وصحو بشكل عام وغائم جزئياً فوق المناطق الشمالية الغربية والساحلية مع فرصة لهطل زخات من المطر فوق تلك المناطق مصحوبة بالعواصف الرعدية أحياناً، وسديمي مغبر في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية.

الأربعاء والخميس: تبقى درجات الحرارة حول معدلاتها أو أدنى بقليل والجو صيفي عادي وصحو بشكل عام مع ظهور بعض السحب المتفرقة.

وحذرت الأرصاد من ترك المواد القابلة للاشتعال في أماكن معرضة لأشعة الشمس، ومن إشعال النار في المناطق الحراجية والزراعية والغابات.