دمشق -سانا
يواصل لاعب ومدرب المصارعة الوطني فراس العلي الرفاعي مسيرته الرياضية التي تمتد لأكثر من ثلاثة عقود، محققاً إنجازات على المستويات المحلية والعربية والدولية، كان أحدثها إحراز الميدالية البرونزية في بطولة العالم للماسترز للمصارعة الحرة، التي استضافتها العاصمة الأردنية عمّان مؤخراً.
والرفاعي، المولود في محافظة القنيطرة عام 1979، بدأ ممارسة المصارعة في سن مبكرة، وتمكن خلال مسيرته من تحقيق العديد من الألقاب والميداليات، ليصبح أحد الأسماء البارزة في المصارعة الحرة السورية، قبل انتقاله إلى العمل التدريبي، ومواصلة دوره في تطوير اللعبة وإعداد اللاعبين.
إنجازات محلية وعربية
استعرض الرفاعي في حديثه لـ سانا أبرز محطات مسيرته الرياضية، موضحاً أنه أحرز لقب بطولة الجمهورية العربية السورية في مختلف الفئات العمرية خلال الفترة الممتدة بين عامي 1992 و2016.
وعربياً حقق العديد من الإنجازات، أبرزها ذهبية دورة الألعاب العربية في الجزائر عام 2004، وذهبية بطولة الجيوش العربية في دمشق عام 2007، إضافة إلى ذهبيات البطولات العربية للرجال، ومنها بطولة قطر عام 2010، فضلاً عن تتويجات أخرى في بطولات الجيوش العربية ودوراتها خلال أعوام مختلفة.
إنجازات قارية ودولية
وفي المشاركات القارية والدولية، أحرز الرفاعي الميدالية البرونزية في بطولة آسيا للرجال التي أقيمت في كوريا الجنوبية عام 2008، والميدالية الذهبية في بطولة غرب آسيا التي استضافتها بيروت عام 2014.
كما نال الميدالية الفضية في دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط التي أقيمت في إسبانيا عام 2005، وأخرى في الدورة التي استضافتها مدينة بيسكارا الإيطالية عام 2009، إضافة إلى الميدالية البرونزية في بطولة العالم للشباب عام 1998، والفضية في بطولة العالم العسكرية التي أقيمت في أذربيجان عام 2008.
من المنافسة إلى التدريب
ومع انتقاله إلى العمل التدريبي، واصل الرفاعي ارتباطه برياضة المصارعة، فتولى تدريب المنتخب الوطني للناشئين والشباب، ثم أصبح مدرباً للمنتخب الوطني للمصارعة الحرة للرجال، مستفيداً من خبرته الطويلة في المنافسات لنقل مهاراته إلى اللاعبين والمساهمة في تطوير مستواهم.
ووصف الرفاعي الميدالية البرونزية التي أحرزها في بطولة العالم للماسترز في عمّان الشهر الماضي بأنها الأهم في مسيرته الرياضية، معرباً عن سعادته بهذا الإنجاز الذي أتاح له رفع علم سوريا في المحافل الدولية.
وأشار إلى أن رياضة المصارعة تواجه عدداً من الصعوبات، أبرزها نقص صالات التدريب المناسبة، وعدم توافر المعسكرات التدريبية على مدار العام، ما ينعكس على تحضير اللاعبين للاستحقاقات الخارجية.
ويستعد الرفاعي للمشاركة في بطولة العالم للماسترز المقررة في كرواتيا العام المقبل، واضعاً نصب عينيه المنافسة على الميدالية الذهبية، ومواصلة تحقيق الإنجازات الرياضية ورفع اسم سوريا في المحافل الدولية.