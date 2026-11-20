دمشق -سانا

يواصل لاعب ومدرب المصارعة الوطني فراس العلي الرفاعي مسيرته الرياضية ‏التي تمتد لأكثر من ثلاثة عقود، محققاً إنجازات على المستويات المحلية والعربية ‏والدولية، كان أحدثها إحراز الميدالية البرونزية في بطولة العالم للماسترز للمصارعة ‏الحرة، التي استضافتها العاصمة الأردنية عمّان مؤخراً.‏

والرفاعي، المولود في محافظة القنيطرة عام 1979، بدأ ممارسة المصارعة في سن ‏مبكرة، وتمكن خلال مسيرته من تحقيق العديد من الألقاب والميداليات، ليصبح أحد ‏الأسماء البارزة في المصارعة الحرة السورية، قبل انتقاله إلى العمل التدريبي، ‏ومواصلة دوره في تطوير اللعبة وإعداد اللاعبين.‏

إنجازات محلية وعربية

استعرض الرفاعي في حديثه لـ سانا أبرز محطات مسيرته الرياضية، موضحاً أنه ‏أحرز لقب بطولة الجمهورية العربية السورية في مختلف الفئات العمرية خلال الفترة ‏الممتدة بين عامي 1992 و2016.‏

وعربياً حقق العديد من الإنجازات، أبرزها ذهبية دورة الألعاب العربية في الجزائر ‏عام 2004، وذهبية بطولة الجيوش العربية في دمشق عام 2007، إضافة إلى ‏ذهبيات البطولات العربية للرجال، ومنها بطولة قطر عام 2010، فضلاً عن ‏تتويجات أخرى في بطولات الجيوش العربية ودوراتها خلال أعوام مختلفة.‏

إنجازات قارية ودولية

وفي المشاركات القارية والدولية، أحرز الرفاعي الميدالية البرونزية في بطولة آسيا ‏للرجال التي أقيمت في كوريا الجنوبية عام 2008، والميدالية الذهبية في بطولة غرب ‏آسيا التي استضافتها بيروت عام 2014.‏

كما نال الميدالية الفضية في دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط التي أقيمت في ‏إسبانيا عام 2005، وأخرى في الدورة التي استضافتها مدينة بيسكارا الإيطالية عام ‌‏2009، إضافة إلى الميدالية البرونزية في بطولة العالم للشباب عام 1998، والفضية ‏في بطولة العالم العسكرية التي أقيمت في أذربيجان عام 2008.‏

من المنافسة إلى التدريب

ومع انتقاله إلى العمل التدريبي، واصل الرفاعي ارتباطه برياضة المصارعة، فتولى ‏تدريب المنتخب الوطني للناشئين والشباب، ثم أصبح مدرباً للمنتخب الوطني ‏للمصارعة الحرة للرجال، مستفيداً من خبرته الطويلة في المنافسات لنقل مهاراته إلى ‏اللاعبين والمساهمة في تطوير مستواهم.‏

ووصف الرفاعي الميدالية البرونزية التي أحرزها في بطولة العالم للماسترز في عمّان ‏الشهر الماضي بأنها الأهم في مسيرته الرياضية، معرباً عن سعادته بهذا الإنجاز الذي ‏أتاح له رفع علم سوريا في المحافل الدولية.‏

وأشار إلى أن رياضة المصارعة تواجه عدداً من الصعوبات، أبرزها نقص صالات ‏التدريب المناسبة، وعدم توافر المعسكرات التدريبية على مدار العام، ما ينعكس على ‏تحضير اللاعبين للاستحقاقات الخارجية.‏

ويستعد الرفاعي للمشاركة في بطولة العالم للماسترز المقررة في كرواتيا العام المقبل، ‏واضعاً نصب عينيه المنافسة على الميدالية الذهبية، ومواصلة تحقيق الإنجازات ‏الرياضية ورفع اسم سوريا في المحافل الدولية.‏